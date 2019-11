«THE REPENTLESS KILLOGY» DE SLAYER LLEGA A MÉXICO

La nueva película de Slayer, The Repentless Killogy se proyectará en cines de todo el mundo a partir del 6 de noviembre de 2019. A continuación te dejamos todos los detalles para que no te la pierdas.

La lista de cines y la venta de entradas comenzó el 9 de octubre así checa cuál es tu cine más cercano y corre a comprar tus entradas en este enlace www.slayer.film.

El cortometraje narrativo, acompañado de toda la actuación del 5 de agosto de 2017 en el Foro de Los Ángeles, estará disponible en formato digital y Blu-ray, mientras que la banda sonora se publicará en delicioso doble vinilo y doble CD.

La película «Repentless Trilogy» abre con los tres videos musicales que mas tarde se reunieron en una sola trama cronológica e introduce al personaje principal de la narración, Wyatt, un loco ex neonazi vinculado a una pandilla conocida como «The Brotherhood», cuyo sello distintivo es una huella sangrienta que quedó después de un asesinato.

Antes del primer video musical, Wyatt había dejado la pandilla después de enamorarse de Gina. Los dos se habían escondido para escapar de su horrible pasado y formar una familia, pero «The Brotherhood» nunca permitiría que esto sucediera, y Gina, embarazada de su primer hijo, fue salvajemente asesinada, mientras que Wyatt se vio obligado a ver el asesinato. La película continúa y veremos a Wyatt huyendo de la policía y la pandilla nazi; su objetivo principal es eliminar «The Brotherhood» y castigar a sus enemigos.

«The Repentless Killogy» ve la participación de diferentes actores: Jason Trost («Beats of Rage», «Hatchet III») en el papel de Wyatt, Danny Trejo («Machete» , «From Dusk Til Dawn»), Richard Speight («Band Of Brothers», «Supernatural»), Derek Mears («Agentes de SHIELD»), Jessica Pimentel («Orange Is The New Black»), Tyler Mane («X -Hombres «,» ¡Halloween! «), Bill Moseley (» Los rechazos del diablo «,» The Texas Chainsaw Massacre 2 «), Caroline Williams (» The Texas Chainsaw Massacre 2 «,» Sharknado 4 «) y Sean Whalen ( «Twister», «La gente debajo de las escaleras»).

TE PUEDE INTERESAR

SLAYER LANZÓ UNA BOTELLA EDICIÓN ESPECIAL DE JÄGERMEISTER

SLAYER ANUNCIÓ SU GIRA MUNDIAL DE DESPEDIDA ¿SERÁ QUE YA NO REGRESAN?

BANDAS DE METAL QUE MÁS DISCOS HAN VENDIDO

MARILYN MANSON ESTÁ TERMINANDO SU NUEVO DISCO

‘AROUND THE FUR’: 20 AÑOS DEL ÁLBUM DE LOS DEFTONES