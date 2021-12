THE RUNNER NO ES UN ÁLBUM TRADICIONAL SINO UNA PELÍCULA

The Runner, película escrita y dirigida por Boy Harsher tendrá su premier mundial en la Ciudad de México. La proyección será el 14 de enero en el Foro Lenin ubicado en la colonia Roma y cuenta con música original del dúo.



Boy Harsher, el dúo conformado por la vocalista y letrista Jae Matthews y el productor Augustus Muller, recientemente anunciaron su nuevo proyecto álbum y proyecto audiovisual: The Runner, película escrita, producida y dirigida por la banda, acompañada por un soundtrack de 8 canciones completamente inéditas. La premier mundial de la película se llevará a cabo en la Ciudad de México el 14 de enero de 2022 en el Foro Lenin, ubicado en la col. Roma, para la cual se tienen preparadas varias sorpresas. , el dúo conformado por la vocalista y letrista Jae Matthews y el productor Augustus Muller, recientemente anunciaron su nuevo proyecto álbum y proyecto audiovisual:, película escrita, producida y dirigida por la banda, acompañada por un soundtrack de 8 canciones completamente inéditas. La premier mundial de la película se llevará a cabo en la Ciudad de México el 14 de enero de 2022 en el Foro Lenin, ubicado en la col. Roma, para la cual se tienen preparadas varias sorpresas. El quinto lanzamiento de Boy Harsher no es un álbum tradicional, es una banda sonora que equilibra instrumentales oscuros con notas pop que traspasan los límites del sonido del dúo. En medio del caos del año pasado y el diagnóstico de esclerosis múltiple de Matthews, el productor Muller comenzó a trabajar en sombríos bocetos cinematográficos. En el período de convalecencia de Matthews, no estaba claro en qué se convertirían estas piezas además de servir como catarsis, pero ella seguía pensando en un personaje siniestro: una mujer corriendo por el bosque.

The Runner, una película que explora la lujuria, la compulsión y las horribles tendencias de la seducción. La película está intercalada con una especie de “meta- documental» sobre el proceso de grabación de Boy Harsher. El proyecto es una conciliación de tiempos inciertos plasmados en imágenes sonoras y movimiento. The Runner y su banda sonora son tanto un regreso a la forma como una evolución para el dúo. El dúo desarrolló esta idea aún más en, una película que explora la lujuria, la compulsión y las horribles tendencias de la seducción. La película está intercalada con una especie de “meta- documental» sobre el proceso de grabación de Boy Harsher. El proyecto es una conciliación de tiempos inciertos plasmados en imágenes sonoras y movimiento.y su banda sonora son tanto un regreso a la forma como una evolución para el dúo. La película también abreva de inspiraciones de los slashers de los 70, un subgénero del cine de terror caracterizado por episodios bastante sangrientos y cuya estética ya podemos apreciar en el tráiler que ha sido compartido por la banda. En lo que respecta a la música hasta ahora ya hemos podido escuchar el sencillo “Tower” una canción que habíamos podido escuchar en algunas presentaciones en vivo de la banda antes de la pandemia, así como más recientemente “Give Me a Reason” que fue estrenada apenas la semana pasada.

“Con ‘Give Me a Reason,’ queríamos escribir algo que comprimiera ese sentido deseo — la manera en la que nos sentimos cuando nuestras miradas se cruzan de un extremo al otro del cuarto. Nuestra música puede ser sugestiva y ‘crusheable’ y es divertido jugar con eso”, explicó Matthews.

Encima de un ritmo metálico, Matthews entona, “Speak of the devil // and she will appear // afraid of the runner // who draws herself near.” Con este sencillo Boy Harsher continúa dando probadas del universo cinemático de The Runner.

Después del lanzamiento del álbum y película, Boy Harsher realizará una gira norteamericana y europea. El dúo recientemente colaboró con Møffenzeef Mødular para crear una edición limitada de un drone synthesizer llamado The Runner.

Los boletos tienen un costo de $300 pesos y ya están a la venta a través de fronticket.com.mx, cupo limitado.

Premier mundial The Runner by Boy Harsher:

14 de enero @ Foro Lenin: Mérida no. 98, Roma Norte, CDMX.

Dos funciones: 20 y 21 hrs.

Boletos a la venta