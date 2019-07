LA SERIE DE THE SANDMAN DE NEIL GAIMAN LLEGARÁ A NETFLIX

The Sandman, una de las mejores novelas gráficas, será la elegida para ser una serie en Netflix, muy pronto tendremos esta obra en la pantalla chica. The Sandman es considerada como un comic de culto que todo fan debería leer.

Netflix y Warner Bros han llegado a un acuerdo para adaptar la historia de Neil Gaiman en una serie, y aunque el acuerdo no es oficial todavía, parece ser que será una de las series más caras de DC Entertainment.

El encargado de la serie será Allan Heinberg, quien fue guionista de Grey’s Anatomy, The Catch y la película de Wonder Woman. Anteriormente Gaiman ya había anunciado que The Sandman sería adaptada, pero ninguna de llegó a concretarse y ahora, se presentó este nuevo proyecto.

Se había pensado en otras plataformas para esta serie, HBO quien la rechazó por su presupuesto, y aunque Gaiman tiene un acuerdo con Amazon Prime Video, donde sale Buenos Presagios (Good Omens) novela de Gaiman, fue Netflix aceptó adaptar The Sandman.

The Sandman es un comic el cual nos pone desde la perspectiva de The Sandman, quien se llama Sueño, la personificación antropomórfica de los sueños, quien es conocido como morfeo, oniros, el formador, el príncipe de las historias y como el arenero (The Sandman).

El forma parte de los Eternos, un grupo de seis hermanos los cuales son la representación antropomórfica de un concepto, los cuales son destino, muerte, sueño, destrucción, deseo, desespero y delirio. Gaiman resume la historia con una frase:

“El rey de los sueños aprende que uno debe cambiar o morir y toma su decisión”.

The Sandman es una novela gráfica con historias de terror, que evoluciona a un género fantástico, incorpora elementos de la mitología clásica y contemporánea, el cual nos presenta a los personajes más poderosos de todo el universo de DC.

