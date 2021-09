El mítico cómic The Sandman, aquel que hiciera Neil Gaiman a finales de los años 80, tendrá una adaptación que será realizada por Netflix y ya tenemos el primer adelanto de lo que nos espera en la pantalla a través de la plataforma de streaming.

La serie abordará la historia de Sueño, un ser de otra dimensión el cual es capturado, o rescatado, según cómo lo quieras ver, en un ritual de magia negra. Mismo que podemos observar en el primer vistazo, obviamente no completo pero sí lo necesario para emocionarnos.

De acuerdo a Netflix, The Sandman es una rica mezcla de mitos modernos y fantasía obscura, donde la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda conviven entre sí para que el espectador pueda ver los lugares afectados por Morfeo, el rey del sueño, mientras repara los errores cósmicos, y también humanos, que se han cometido en su existencia y presencia.

Se tenía contemplado que la producción de la serie comenzará en el 2020, justo antes de que, una vez más, la pandemia por el coronavirus tuviera que frenarlos. Los planes se retrasaron hasta octubre del año pasado, sin embargo, ya se encuentra finalizado el rodaje de la primera temporada, la cual se espera tenga su estreno antes que culmine el 2021.

11 capítulos serán los que compongan la primera etapa de The Sandman, a quien dará vida Tom Sturridge de la cinta Mary Shelley o la serie televisiva The Hollow Crown, donde interpretó a Enrique VI. Le acompañan en el reparto Gwendoline Christie a quien seguro reconoces por ser la Capitana Phasma en las recientes entregas de Star Wars o por ser Brianna de Tarth en Game of Thrones. De igual forma estarán Kirby Howell-Baptiste y Vivienne Acheampong.

Entre los directores de algunos episodios, podemos encontrar nombres como Andrés Baiz, de la serie Narcos; además de Jamie Childs que ha dirigido varios capítulos de la afamada serie Dr. Who. La producción y desarrollo está a cargo de David S. Goyer, un viejo lobo de mar en cuanto adaptaciones de comics se refiere, ya que él estuvo a cargo de los guiones de la saga Blade, además de Batman con Christopher Nolan. Obviamente también está inmiscuido el propio autor de The Sandman, Neil Gaiman.

The Sandman fue creado por Gaiman en 1989 y publicada por DC Comics. Se considera la obra más emblemática de Neil, ya que llegó a tener un gran reconocimiento mundial tanto por la temática como por las ilustraciones, ya que tenía varios artistas con diferentes estilos en sus páginas. Gaiman ha ganado 4 premios Eisner a Mejor Autor con este comic, y por si fuera poco, consiguió que su historieta fuera la primera en ganar el World Fantasy Award, un galardón meramente literario.

