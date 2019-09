THE SINNER ESTRENÓ EL TRAILER DE SU TERCERA TEMPORADA

The Sinner de televisión policial de misterio basada en la novela homónima de la novelista alemana Petra Hammesfahr. En la serie vemos los eventos ocurridos después de que una joven madre asesina a un hombre a plena luz del día apuñalándolo en la playa, lo hace sin tener algo en contra de esa persona. A los espectadores les interesará descubrir por qué lo mato.

La serie The Sinner es producida por Randy Sutter y la actriz Jessica Biel. La historia se centra en el detective Harry Ambrose, es interpretado por el actor Bill Pullman, quien comienza a investigar todas las pistas que va dejando el caso, entre más va investigando, parece un rompecabezas con todas las verdades y mentiras que va encontrando.

The Sinner es una serie entretenida, con trama interesante, el ritmo es bastante ágil, no es nada predecible a comparación de otras series de misterio. USA Network compartió el trailer oficial de la tercera temporada que se estrenará en 2020, aún no hay fecha exacta para el regreso.

La tercera temporada de The Sinner será protagonizada por Matt Bomer como Jamie, será un futuro padre, buscará apoyo en Ambrose trás el accidente que sufrió y Chris Messina hará el papel de Nick amigo de Jamie. Sus personajes se verán involucrados en la investigación, sobre el accidente automovilístico que ocurrió en Nueva York. De acuerdo al trailer podremos ver el caso más peligroso e inquietante en la carrera del Detective Harry Ambrose.

Con sus primeras temporadas logró gran recibimiento por la crítica y la audiencia. Parisa Fitz-Henley y Jessica Hecht serán parte del reparto.

