THE SISTERS OF MERCY EN MÉXICO EL 16 NOV EN EL CIRCO VOLADOR

The Sisters of Mercy, es una banda británica liderada por el enigmático vocalista y fundador Andrew Eldritch regresa a nuestro país.

Esta banda de compleja estructura es una de las más importantes en la historia del rock británico, ha influenciado a bandas y vocalistas de distintos géneros.

La estética de su sonido marcó un parteaguas en los años 80 en la escena del rock mundial; grupos como como Kreator, Cradle of Filth, Gothic Sex, In Extremo, Paradise Lost, entre otros han rendido tributo a The Sisters of Mercy a lo largo de estos años, no está por demás ya que la aportación musical de las “Hermanas de la misericordia” es invaluable.

Desde Brasil, acompañándalos en esta magna velada, The Secret Society. Este sábado 16 de noviembre, rock nostálgico y sombrío, impregnado de imágenes y emocionalidad melódica, de nueva cuenta en el Circo Volador,The Sisters of Mercy, lo primero, lo último y siempre.

ALTER EGO ENTERTAINMENT & Cacique Entertainment presentan:

Sábado 16 de Noviembre, 2019

Acceso: 8 P.M.

Precio: $800 pesos

Todas las edades

#THESISTERSOFMERCYmx

Los boletos ya están disponibles SIN CARGO EXTRA en:

Taquillas del Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Jamaica, CDMX

Lunes a Viernes 12:00 – 19:00 hrs.

Sábado 11:00 – 14:00 hrs.

– Y en: www.Superboletos.com

Farmacias del Ahorro, Innova Sport, Palacio de Hierro, Soriana.

+ info:

www.AlterEgoEntertainment.Agency

www.CaciqueMx.com

www.MxMF.com.mx

www.The-Sisters-Of-Mercy.com

