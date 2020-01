THE SMASHING PUMPKINS LANZARÁ 21 CANCIONES NUEVAS

Después de dos años de su último álbum Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun., The Smashing Pumpkins regresará con nueva música. El líder y vocalista de la agrupación, Billy Corgan declaró en una entrevista con la estación de radio de Nashville, 102.9 The Buzz que el décimo primer disco de la banda se compone de un total de 21 temas. También comentó que es muy diferente a lo que han trabajado previamente, en el buen sentido.

Durante la entrevista declaró que es muy posible que emprendan una gira en mayo, pues estarán ofreciendo un show en Atlanta, encabezando el line up del festival Shaky Knees en compañía de The Strokes, The Black Keys, Yeah Yeah Yeahs, entre otros.

“Actualmente son 21 canciones. Llevo más de un año trabajando en ello. Es bastante diferente, en el buen sentido, creo. A todos los que lo han escuchado les gusta mucho, así que es una muy buena señal. Vamos a hacer algunas giras”.

