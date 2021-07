Fue en mayo pasado cuando en el festival de Glastonbury, Thom Yorke y Johnny Greenwood, ambos del grupo Radiohead, presentaron al mundo su proyecto alterno llamado The Smile, donde dejan de lado el britrock y lo alternativo de lado para entrarle con ganas al post punk que en últimas fechas ha estado en voga.

La presentación vía streaming, porque así se llevó a cabo el Glastonbury 2021, tuvo una buena aceptación por parte del público y la crítica, además, The Smile, comenzó su show con un falso cover del tema “Skirting on the Surface” de Radiohead y exhibieron los tracks de la agrupación sonriente llenos de math rock.

Pareciera que Th Smile tendría sólo esa aparición o que sus intervenciones serían esporádicas, sin embargo, Nigel Godrich, el ingeniero de sonido y considerado sexto miembro de Radiohead (porque él estuvo detrás de la producción del disco OK Computer), ha revelado que muy pronto tendremos el disco debut de este nuevo grupo de Thom Yorke.

“No será un disco de rock… Es una interesante yuxtaposición de cosas, pero tiene sentido. Tendrá sentido”.

El también compositor de la banda sonora para la película Scott Pilgrim vs The World, habló con The Coda Collection sobre el virtuosismo que tiene Tom Skinner quien también colabora con The Smile en la batería. “Es un gran músico y un gran tipo. Está en Sons of Kemet (con el innovador del jazz británico Shabaka Hutchings) y también ha hecho montones de trabajos de sesión… Sonrío para mis adentros, porque puedo ver que va a recibir mucha atención”.

The Smile no ha anunciado formalmente una fecha de lanzamiento del disco, pero sí Godrich dice que pronto llegará, nosotros le creemos. Por lo mientras, la banda de Yorke y Greenwood ha comentado que tomaron el nombre de la banda gracias al poema de Ted Hughes del mismo nombre. Mientras esperamos todo, revivamos un poco de lo que se vivió en Glastonbury con The Smile.

In case you missed it, you can catch it again today @glastonbury pic.twitter.com/N9t4M43lor — The Smile (@thesmiletheband) May 23, 2021