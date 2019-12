«I Want A Boy For My Birthday» fue grabada en 1982

La primera grabación de The Smiths fue un cover de «I Want A Boy For My Birthday», tema original del grupo estadounidense The Cookies. El encargado de compartir esta maqueta fue Dale Hibbert, bajista que acompaño a la banda durante sus primero años.

«I Want A Boy For My Birthday» se había filtrado anteriormente, pero la calidad sonora era muy baja. Ahora a través de la cuenta de YouTube de Dale Hibbert se puede escuchar una versión de mejor calidad sonora.

Esta grabación se hizo en el año 1982,con una grabadora TEAC. En esa maqueta se escucha Morrissey y Johnny Marr tocando por primera vez la canción, para que Dale Hibbert pudiera aprender los acordes, según información de la revista NME.

En 2013 se dio a conocer la existencia del tema gracias a la biografía escrita por Simon Goddard, Songs That Saved Your Life.

Esta versión es muy diferente. La original esta basada en el blues y es interpretada por una voz femenina, mientras la versión creada por The Smiths tiene un ritmo más punk, muy diferente a lo que haría la banda después con sus primero discos.

Morrisey anuncio hace un par de meses que en 2020 tendrá un nuevo material discográfico, el cuál llevará por nombre I Am Not a Dog on a Chain. El primer sencillo del nuevo material cuenta con la colaboración de Thelma Houston. Esta noticia rompe por completo los rumores de una posible reunión con sus excompañeros.

