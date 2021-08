THE SPECIALS REGRESA CON PURA CANCIÓN DE PROTESTA

Tras dos años de haber lanzado su disco Encore, la banda de ska originaria del Reino Unido, The Specials, ha confirmado su regreso con el disco Protest Songs – 1924-2012, el cual será un material de covers pero, como el nombre lo indica, a puro tema de protesta y con crítica social que tanto hace falta por esto días.

Este material llega, en parte, gracias a la pandemia, ya que por culpa del covid-19 tuvieron que detener su gira por Europa y en lugar de enfrascarse, se dedicaron a crear este disco a ritmo del 2tone, movimiento de ska al que representan The Specials.

Si bien se esperaba un disco completamente nuevo y original, no está nada mal que reversionen temas de grandes artistas, como Bob Marlye, Leonard Cohen, Frank Zappa o los Talking Heads. No se sabe si The Specials lo hizo a propósito o simplemente coincidieron los tiempos, ya que Protest Songs – 1924-2012 llega en un momento donde el mundo está teniendo levantamientos sociales de toda índole.

De acuerdo al portal NME, el bajista de la banda, Horace Panter, mencionó que el nuevo disco queda acorde a los tiempos recientes, pues la justicia es atemporal. “La gente ha utilizado la música como vehículo de protesta desde tiempos inmemoriales”.

Protest Songs – 1924-2012 saldrá por completo el próximo 24 de septiembre, sin embargo, ya podemos apreciar un adelanto de lo escucharán nuestros oídos con el tema “Freedom Highway”, el cual fue compuesto por el grupo The Staples Singers en alusión a las marchas que se llevaron a cabo en los Estados Unidos para exigir derechos civiles y al voto por parte de las personas afroamericanas, esto en 1965 en los condados de Selma a Montgomery, Alabama.

El álbum constará de 12 canciones y tendrá una gira promocional por el Reino Unido a partir del 28 de agosto y hasta finales del mes de septiembre cuando den tres shows en la ciudad de Londres. Protest Songs – 1924-2012 se puede adquirir en preventa en formato vynil, además de un CD en primera impresión y una litografía autografiada por The Specials.

