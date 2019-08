THE STROKES ESTRENARÁ NUEVA MÚSICA MUY PRONTO

The Strokes podría estar a punto de sorprender a sus fans con nueva música, así lo señaló una de las representantes del grupo en una entrevista con Music Business Worldwide.

Marsha Vlasic quien es presidenta de Artist Group International comentó los planes de Julian Casablancas y la banda luego de entender mal una pregunta que le había realizado un periodista del medio antes citado.

La pregunta que le hicieron era si había nuevos artistas que le emocionaran y ella terminó dando la primicia del nuevo material de la banda neoyorquina diciendo: “The Strokes vienen con nueva música”, además agregó lo que sentía al tenerlos de vuelta en el mundo musical:

“Tuvimos angustia cuando el 2 de junio, mientras ellos lideraban el Governors Ball, el clima destruyó la presentación y nunca tocaron, pero tenerlos de vuelta en la escena musical en vivo es emocionante”.

Este sería el regreso de la banda con nuevo material desde su último EP titulado Future Present Past que fue lanzado en el 2016 y su álbum Comedown Machine publicado en el 2013.

Aún no se sabe bien cuándo se podrán escuchar las nuevas canciones, sin embargo, se ha comentado que en su gira actual se ha visto a la banda renovada y con bastante energía.

La agrupación se presentó en el mes de mayo en el teatro The Wiltern en Los Ángeles en un concierto benéfico y estrenaron un tema nuevo llamado The Adults Are Talking, sin embargo, han pasado las semanas y The Strokes no ha lanzado nuevo material. Aquí te la dejamos por si aún no la has escuchado:

Habrá que esperar para que los neoyorquinos hagan oficial el anuncio de nuevos temas musicales y abran más fechas de su actual gira. Por lo pronto estamos ansiosos de verlos en noviembre en el Corona Capital.

