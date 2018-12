THE STROKES ANUNCIA NUEVO DISCO Y GIRA MUNDIAL EN 2019

A un año de que la banda negara los rumores sobre el regreso de The Strokes a los escenarios con música nueva, nos enteramos de que en 2019 regresarán con material discográfico y a una gira mundial.

Bilbao será la ciudad que tendrá la chance de ver a los autores de “Last Nite” tras su esperado regreso en el festival BBK los días 11, 12 y 13 de julio.

Tras este tiempo de inactividad, The Strokes parece estar con ánimos de juntarse una vez más. Por lo menos, acaban de ser confirmados como parte del BBK Live Festival que se celebrará en Bilbao (España) en julio de 2019. En un comunicado de prensa, sería el despegue para “un regreso global”, así que eso abre la posibilidad de que vengan a Latinoamérica muy pronto.

En el festival The Strokes compartirá escenario con artistas como Weezer, Thom Yorke, Suede y Rosalía. La espera ya acabó y quizás no sólo tengamos el regreso a los escenarios de The Strokes en 2019, sino que también un nuevo disco.

Compartimos el cartel completo del citado evento a continuación. Puedes encontrar más información sobre el mismo en su sitio web oficial.

