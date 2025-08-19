«The Tiger’s Coat»: la obra de Tina Modotti llega al Museo Jumex

El Museo Jumex se prepara para estrenar una de sus exposiciones más fascinantes del año, «The Tiger’s Coat» (El abrigo del tigre). Una muestra que trasciende la biografía convencional para sumergirse en la enigmática vida de la fotógrafa y activista Tina Modotti. Curada por el especialista independiente Rodrigo Ortiz Monasterio, la exposición entrelaza magistralmente la historia y la ficción. Ofreciendo una perspectiva fresca y contemporánea de una de las figuras más fascinantes del siglo XX.

El título de la exposición, tomado de una película silente de 1920 que protagonizó la propia Modotti, sirve como metáfora de la compleja dualidad de su vida. Parte de una historia real, parte de una narrativa creada para la pantalla. La muestra va más allá de su reconocido trabajo fotográfico para explorar los vínculos, tanto documentados como imaginados. Que su obra y su persona tienen con el arte contemporáneo. Es un esfuerzo por redefinir su legado, mostrando cómo sus ideas y su espíritu continúan resonando en la actualidad.

La obra de la fotógrafa, Tina Modotti

La exhibición reúne una rica colección de piezas de artistas modernos y contemporáneos que dialogan con la obra de Modotti. Incluyendo trabajos de Dahn Vo, Edward Weston, Pati Hill y Rodrigo Hernández. Además, se exhibirán documentos históricos y obras que reconstruyen el impacto de Modotti en el arte y la política de su época. La muestra no solo documenta el tiempo en que vivió. Sino que también revela las conexiones que la artista forjó con figuras clave como Frida Kahlo, Nahui Olin y los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, con quienes compartió amistad y un fervor político.

La vida de Tina Modotti estuvo marcada por la intriga y la persecución. Tras su exitosa etapa en México, donde realizó gran parte de su obra, se vio obligada a abandonar el país en 1930 debido a la creciente represión anticomunista. Su regreso en 1940 bajo una identidad falsa añade una capa de misterio que la exposición explora a fondo. «The Tiger’s Coat» es una oportunidad para que el público descubra a la mujer detrás del mito: la artista, la espía, la activista y la figura cultural cuyo legado sigue desafiando las narrativas establecidas.

¿Quién fue Tina Modotti?

Tina Modotti fue una destacada fotógrafa, activista política y actriz italiana que vivió gran parte de su vida en Estados Unidos y México. Su obra fotográfica es conocida por su estilo modernista, su enfoque social y su profunda conexión con la cultura mexicana. Además de su talento artístico, Modotti fue una ferviente activista comunista, lo que la llevó a ser vigilada y finalmente expulsada de México. Su vida, llena de pasión, misterio y compromiso político, la convirtió en una figura icónica y en un enigma cultural cuyo trabajo continúa siendo objeto de estudio e inspiración.