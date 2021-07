El documental de Apple TV+ sobre The Velvet Underground está cada día más cerca y ahora tenemos el primer vistazo de lo que será la cinta dirigida por Todd Haynes. Este primer teaser se pudo observar en el Festival de Cannes, pues recordemos que estará en exhibición en dicho certamen, aunque fuera de competencia.

Con una duración de apenas 30 segundos, el avance nos da a entender que The Velvet Underground, título del documental, estará centrado en la conformación de la banda, sus inicios y cómo llegaron a contar con la participación de la cantante alemana Nico, sin olvidar que Andy Warhol fue su mánager durante un tiempo con todo y el uso de La Fábrica para sus grabaciones; además de los ires y venires de Lou Reed y las diversas formaciones que tuvo la agrupación en su corta existencia.

Todd Haynes es el encargado de llevar la fascinante y misteriosa historia de la banda que conformaron, en su mayoría del tiempo, Lou Reed, Maureen Tucker, Sterling Morrison, Doug Yule y John Cale, los cuales no tenían la mejor de las relaciones y la tensión entre los egos de cada uno era evidente. Sin embargo, The Velvet Underground fue una banda que inspiró a varias generaciones de músicos y fans.

A pesar de no dar mayor información en el teaser, se espera que el documental llegue muy pronto a la plataforma de Apple TV+, aunque los primeros afortunados en ver la cinta serán los asistentes al Festival de Cannes. Haynes no es ajeno a realizar trabajos de este tipo, pues en el 2007 dirigió la biopic sobre Bob Dylan, I’m Not There, donde Cate Blanchett, Heath Ledger, Christian Bale y Richard Gere actuaron.

Si eso fuera poco, el cineasta ha dirigido las cintas Velvet Goldmine, Far from Heaven y Carol, además del cortometraje Superstar: The Karen Carpenter Story, sobre la vocalista de The Carpenters. Con todo ese bagaje, es obvio que las expectativas estén al máximo esperando conocer los dilemas, anécdotas e historia sobre The Velvet Underground.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>