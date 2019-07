THE WHO PRESENTÓ NUEVA CANCIÓN

The who se presentó en el estadio de Wembley en Londres como parte de su gira mundial Moving On! orchestral tour.

Durante dos horas los miembros de la banda Roger Daltrey y Pete Townshend, deleitaron a los asistentes interpretando sus más grandes éxitos, y fueron acompañados de una orquesta en vivo. Como parte del setlist, compartieron una nueva canción titulada “Hero Ground Zero”.

El nuevo tema es un adelanto de lo que será su próximo álbum, cuyos detalles son una incógnita; sin embargo, se espera que sea lanzado a finales de este año. Este material sería su primer LP desde el último Endless Wiredel 2006.

Al respecto del que será su nuevo material Townshend declaró:

“Dije que no íbamos a firmar ningún contrato a menos que tuviéramos nuevo material. Esto no tiene nada que ver con buscar un álbum exitoso. Tampoco tiene nada que ver con el hecho de queThe Who necesita un nuevo disco. Es puramente personal. Es acerca de mi orgullo, mi sentimiento de valor y dignidad como escritor”.

The Who también estrenó en vivo “Guantanamo” que es una canción incluida en la colección de Pete Townshend de 2015. La noche estuvo llena de sorpresas y dos canciones después subió al escenario Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, quien cantó junto con Roger Daltrey la canción The Punk and the Godfather del disco Quadrophenia.

Vedder además honro a la banda de los setenta Queen interpretando el tema Crazy Little Thing Called Love. No es la primera vez que el vocalista de Pearl Jam se presenta con The Who, pues ha sido un invitado frecuente, como la vez que cantó con ellos The Real Me durante un concierto en Chicago en el 2015.

Roger Daltrey declaró hace unos meses que es probable que esta sea la última gira de la banda, esto debido al deterioro que ha empezado a experimentar su voz, diciendo que es probable que en 5 años ya no pueda cantar como ahora.

Las únicas fechas conocidas en el continente americano son las siguientes:

Sept. 6 — St. Paul, Minn. en el Xcel Energy Center

Sept. 8 — Alpine Valley, Wis. en el Alpine Valley Music Theatre

Sept. 10 — Cuyahoga Falls, Ohio en el Blossom Music Center

Sept. 13 — Boston, Mass. en el Fenway Park

Sept. 15 — Wantagh, N.Y. en el Northwell Health at Jones Beach Theater

Sept. 18 — Atlanta, Ga. en el State Farm Arena

Sept. 20 — Ft. Lauderdale, Fla. en el BB&T Center

Sept. 22 — Tampa, Fla. en el Amalie Arena

Sept. 25 — Houston, Texas en el Toyota Center

Sept. 27 — Dallas, Texas en el American Airlines Center

Sept. 29 — Denver, Colo. en el Pepsi Center

Oct. 11 — Los Angeles, Calif. en el Hollywood Bowl

Oct. 13 — Los Angeles, Calif. en el Hollywood Bowl

Oct. 16 — San Diego, Calif. en el Viejas Arena at Aztec Bowl San Diego State University

Oct. 19 — Seattle, Wash. en el T-Mobile Park

Oct. 21 — Vancouver, British Columbia en el Pepsi Live que se llevará a cabo en la Rogers Arena

Oct. 23 — Edmonton, Alberta en el Rogers Place

