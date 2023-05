The Winery Dogs estará de gira en la CDMX

El super grupo de hard rock neoyorkino The Winery Dogs visitaran nuestro país como parte de una gira de 3 ciudades del 6 al 9 de mayo. La banda conformada por 3 músicos excepcionales tiene en su roster a: Richie Kotzen en las guitarras, Billy Sheehan en el bajo y Mike Portnoy en batería, está se formó en el año 2012. El nombre del grupo fue idea de Mike Portnoy quien quería mostrar su afición por el vino y su amor por los perros.

La leyenda cuenta que Richie se unió a la banda gracias a Eddie Trunk, el famoso periodista y presentador. Billy y Richie habían tocado juntos anteriormente en la banda “Mr. Big” por lo que ya había una conexión entre ellos, de aquí partieron para grabar su primer disco. Su álbum debut homónimo en 2013, fue bien recibido tanto por la crítica como por los fanáticos. El álbum presentaba una mezcla de hard rock, blues y elementos progresivos, mostrando el virtuosismo y la maestría musical de los miembros. Algunas de las pistas destacadas del álbum incluyen «Elevate», «Desire» y «Time Machine».

Posteriormente sacaron el DVD: «Unleashed in Japan 2013: The Winery Dogs”. Al DVD le siguieron: «Hot Streak» en 2015 y «Dog Years: Live in Santiago & Beyond 2013-2016» en 2017. También han realizado numerosas giras, tanto como artistas principales como teloneros de otros actos importantes. En general, los Winery Dogs son una banda muy respetada y talentosa que ha ganado seguidores dedicados entre los fanáticos del rock. Su música es conocida por su alta energía, ganchos pegadizos e impresionantes interpretaciones instrumentales.

Cabe recalcar que Richie fue parte de Poison, en el caso de Billy, ha tocado con virtuosos como: Steve Vai, David Lee Roth y Talas, a su vez Mike Portnoy es conocido por haber fundado Dream Theater así como tocar en bandas como: Transatlantic, Avenged Sevenfold, Flying Colors y Adrenaline Mob. En esta ocasión vienen a presentar su último «III» así como brindarnos la oportunidad de disfrutarde grandes éxitos como «Elevate», «We are one», «I’m no angel» y «Oblivion».

The Winery Dogs se estarán presentando en:

6 de mayo en el C3 Stage de Guadalajara

7 de mayo en el Auditorio BB

9 de mayo en el Café Iguana de Monterrey

Boletos disponibles en Boletia.

Para más información no olviden entrar a lobia.mx y TDG RECORDS & MANAGEMENT.