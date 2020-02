NUEVA VERSIÓN DE THE THING LLEGARÁ A LOS CINES

El clásico de terror The Thing, realizada por John Carpenter, volverá a las pantallas en una nueva versión

Las productoras Universal Pictures y Blumhouse Productions realizarán una nueva versión del clásico de terror The Thing, cuya versión más famosa fue dirigida por John Carpenter y fue conocida en México como La cosa del otro mundo.

El nuevo proyecto se basará no sólo en las antiguas versiones fílmicas, sino que contendrá versiones inéditas de algunas páginas perdidas que provienen de la novela Who Goes There? de Campbell Jr.

Para el guion de The Thing (1982) John Carpenter se basó en la novela de Campbell, sin embargo, a aquel texto le faltaban unas páginas.

En el 2018 se encontró una versión completa del manuscrito original de Campbell, posteriormente se abrió un kickstarter para financiar la publicación de la novela completa. Le versión extendida recibió el nombre de Frozen Hell.

«¡Es oficial! ¡Recibí mi contrato firmado y mi primer cheque! Seré productor ejecutivo del remake de The Thing, pero con capítulos adicionales de la innovadora novela de John Campbell, Frozen Hell, la cual había estado perdida durante décadas. Ahora, por primera vez, la visión absoluta de Campbell llegará a la pantalla grande» expresó el productor ejecutivo Alan Donnes a través de Facebook según informa Collider.

Por primera vez seremos testigos de la historia original. Habrá que ver esta nueva versión que rescatará la mejor de los antiguos filmes pero contendrá material nunca antes visto.

La primera versión de la película se estrenó en 1951 de la mano de Christian Nyby y Howard Hawks; en 1982 John Carpenter lanzaría su versión, la cual con el paso del tiempo ganaría mucha popularidad; por último en el 2011 surgió una precuela dirigida por Matthijs van Heijningen Jr. la cual fue todo un fracaso.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

La historia sigue de cerca a un alienígena que se aparece ataca en la Antártica a grupo de investigadores estadounidenses.

No existen más detalles de la producción así como alguna fecha de estreno. Tendremos que estar atentos para saber más información.

TE PUEDE INTERESAR

10 SOUNDTRACKS IMPERDIBLES DE PELÍCULAS DE TERROR

LA LIBERTAD DEL DIABLO: EL OSCURO Y SENSORIAL HORROR HUMANO

MIRA ESTAS PELÍCULAS DE SERIE B MEXICANO

ALEKSANDRA WALISZEWSKA: HERMOSURA EN EL HORROR

TRES DÍAS DE HORROR EN MAYO O LA MATANZA DE LOS 303 CHINOS EN TORREÓN