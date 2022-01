THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE, NUEVO DOCUMENTAL DE NICK CAVE

Nunca nos podríamos cansar de Nick Cave o Warren Ellis, y menos con noticias como esta, donde se revela que la dupla artística lanzará un nuevo documental que lleva por nombre This Much I Know To Be True.

Este nuevo largometraje será una obra complementaria de One More Time With Feeling, del 2016, que es otra cinta enfocada en la relación que existe entre Cave y Ellis, la cual por cierto, recibió una nominación a los premios Grammy.

Andrew Dominik será el encargado de dirigir This Much I Know To Be True, y la elección es precisamente para darle continuidad al anterior documental, ya que el cineasta también fue el director detrás de aquella entrega.

De acuerdo a Deadline, This Much I Know To Be True explorará la relación creativa que existe entre Nick Cave y Warren Ellis, especialmente en lo que respecta a las canciones más recientes de sus discos de estudio, Ghosteen y Carnage. Este último publicado el año anterior.

Este documental fue filmado en las ciudades inglesas de Londres y Brighton durante el 2021 y veremos clips sobre las primeras interpretaciones de los discos de este dúo y de paso, contará con la colaboración de Marianne Faithfull, amiga cercana y gran colaboradora de ambos artistas.

De igual manera se adelantó que mientras se llevaba a cabo la filmación, se realizaron varias visitas al taller donde Nick Cave ha estado creando una serie de esculturas que representan la vida del Diablo, algo que ha cautivado al artista desde hace mucho tiempo.

Por el momento no existe algún póster o imagen promocional, sin embargo, está asegurado que This Much I Know To Be True estará llegando a cines seleccionados a finales de este 2022, y seguramente en los próximos meses tendremos noticias sobre el tráiler y demás cosas promocionales.