THOM YORKE ESTRENA VIDEO ILUSTRADO CON 3000 FOTOGRAMAS HECHOS A MANO

Thom Yorke se encuentra de gira por Norteamérica presentándose en el Greek Theatre y promocionando su último disco, Anima. Recientemente presentó un video de la canción Last I Hear (He Was Circling The Drain), incluida en el nuevo material.

El video fue dirigido por Saad Moosajee junto con el estudio experimental Art Camp, y fue realizado con 3000 fotogramas hechos a mano, resultado de trabajar con videos que fueron desechos y combinando diferentes técnicas como la animación 3D o el uso de películas de 16mm.

El video es una gran experiencia visual a través del cual vemos a diferentes figuras moviéndose sin rumbo fijo en espacios grises, pesados y tristes, que se asemejan a una enorme ciudad en la que resalta la individualidad. Se puede ver a un astronauta perdido en medio de la multitud resaltando la soledad del lugar, que de pronto se encuentra rodeado de más astronautas como él, a pesar de esto se siente el aislamiento.

La idea surgió de ideas de algunos sueños de Thom Yorke, así lo explicó Art Camp en un comunicado:

“Thom compartió una lista de visiones con nosotros, imágenes desconectadas de sus sueños, y nos expandimos con visiones de todos los que se unieron al equipo de video. En esencia, nuestra intención era comunicar la experiencia de sentirte completamente solo, rodeado de gente en la que te ves a ti mismo pero que no entiendes, que han perdido la cabeza por la ciudad y que no pueden ver que necesitas su ayuda”.

Este video llega unos meses después del estreno del cortometraje Anima dirigido por Paul Thomas Anderson en Netflix.

A continuación puedes ver este video con una duración de más de cinco minutos.

