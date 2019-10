Thom Yorke, es un músico que es reconocido por ser el vocalista de bandas exitosas como Atoms for Peace y Radiohead. Se presentó en el programa Desert Island Discs un podcast que realiza la BBC Radio 4, donde aprovechó para hablar del momento difícil que pasó junto a su familia sobre el fallecimiento de su ex esposa Rachel Owen.

En la entrevista que tuvo Thom Yorke el líder de Radiohead con la presentadora Lauren Laverne platicó que lo que significo la muerte de su ex esposa Rachel Owen quien murió en 2016 tras perder la batalla contra el cáncer.

Yorke conoció a Rachel Owen, artista y profesora de la Universidad de Oxford, cuando eran estudiantes de arte en la Universidad de Exeter. Estuvieron juntos durante 23 años y tuvieron dos hijos, Noah y Agnes. Owen era un artista de renombre internacional, que mezclaba fotografía y grabado. Su trabajo se centraba en la literatura medieval italiana.

En el programa Desert Island Discs de BBC Radio 4, la presentadora Lauren Laverne le pregunto a Yorke lo que significaba para el ser padre de los dos adolescentes Noah y Agnes.

«No puedo esperar ser su madre, pero estamos bien. Estoy muy orgulloso de los dos. Me aturde casi todos los días. No puedo creer que tengan nada que ver conmigo. Son simplemente personas geniales. Tengo suerte ahora porque tengo un nuevo compañero que ha venido y traído una luz a todo eso, lo que ha tomado mucha fuerza». Y realmente, si todo está bien … Si soy capaz de hacer música que exprese todo eso y siga siendo importante para las personas, eso es más de lo que puedo pedir «. Thom Yorke

Thom Yorke habló sobre lo su molestia con el éxito comercial tempranero de Radiohead, les compartió a los demás integrantes de la banda lo que sentía en ese momento y se disculpo.

«Me enojé. Soy una persona extremadamente enojona… Puse mis manos en el volante y me golpeé los nudillos, y no me importó a quién lastimé o lo que dije”.