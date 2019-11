THOM YORKE REGRESA A MÉXICO CON TRES FECHAS EN ABRIL 2020

Es oficial que Thom Yorke se presentará este 22 de abril en Monterrey y el 24 de abril en Guadalajara. Y aunque aún no se ha anunciado que estará en la Ciudad de México se especula que estará el 25 de abril en el festival Ceremonia 2020.

Y como aún no sale el cartel pues Thom Yorke no puede revelar su participación en dicho evento hasta que la organización lo haga oficial, y aunque para muchos parece obvio. Dinos en los comentarios si crees que formará parte del cartel del festival o no y por qué.

En esta ocasión Thom Yorke estrenará su proyecto solista Tomorrow´s Modern Boxes, su segundo álbum conformado por ocho sencillos lanzado en el portal BitTorrent el 26 de septiembre de 2014. Producido por Nigel Godrich, su productor y colaborador desde OK Computer en 1997.

Esta vez se presentará en el Showcenter Complex de la ciudad de Monterrey para dos días después tomar la Terraza Vallarta de Guadalajara. Estará acompañado por Nigel Godrich y Tarik Barri.

Hace cuatro años que Thom Yorke visitó por última vez la Ciudad de México con su producción musical Ánima junto a Radiohead.

La venta de boletos estará disponible a partir del próximo viernes 8 de noviembre a través del sistema TicketNow, taquilla del C3 Stage, tienda SoulFlower y Addictive Tatto Studios y por supuesto en Ticketmaster para Ceremonia 2020 en la CDMX.

Precios de preventa (LIMITADOS)

FASE 1

GENERAL A $1600 pesos

GENERAL B $1200 pesos

Ceremonia 2020

Pre Cartel

Plus: $2, 251 pesos

General: $1, 294 pesos

