Thom Yorke lanzó cuatro canciones inéditas a través de las plataformas de streaming. Los temas pertenecen su proyecto en solitario Atoms for peace y el soundtrack hecho para Twilight Saga: New Moon de 2009.

«What the Eyeballs Did», «SAD» y «Magic Beanz» estas canciones quedaron fuera de la mezcla final del primer disco de Atoms for peace. Por su parte «Hearing damage» fue un single que se estrenó en 2009 para la película Luna Nueva. Dentro de la banda sonora también se podrían disfrutar de la música de Editors, Muse, Sea Wolf y The Killers.

Thom Yorke se prepara para una de sus giras más grandes como solista. El músico estará visitando distintas ciudades entre ellas:Londres,California, Denver,Mancher, Nueva York.

El tour titulado Tomorrow’s modern boxes, incluye a México,donde Thom Yorke actuará en tres ocasiones. La primera en la ciudad de Monterrey,seguida de Guadalajara y cerrará en la Ciudad de México dentro del festival Ceremonia.

A continuación te dejamos las fechas de la gira completa.

Thom Yorke 2020 Gira Fechas:

28/03 – Fairfax, VA @ EagleBank Arena

03/30 – Nueva York, NY @ Radio City Music Hall

31/03 – Nueva York, NY @ Hammerstein Ballroom

04/01 – Nueva York, NY @ Hammerstein Salón

04/04 – Chicago, IL @ United Center

04/05 – St. Paul, MN @ Xcel Energy Center

04/08 – Denver, CO @ Mission Ballroom

04/11 – Indio, CA @ Coachella Music Festival

13/04 – Phoenix, AZ @ Arizona Federal Theater

04/16 – Sacramento, CA @ Memorial Auditorium

18/04 – Indio, CA @ Coachella Music Festival

04/22 – Monterrey, MX @ Showcenter Complex

04/24 – Guadalajara, MX @ Terraza Vallarata

25/04 – Ciudad de México, MX @ Ceremonia Festival

06/19 – Glasgow, Reino Unido @ SEC

06/20 – Manchester, Reino Unido @ O2 Warehouse

06/23 – Londres, Reino Unido @ Eventim Apollo

06/24 – Londres, Reino Unido @ Eventim Apollo

07/01 – Gdynia, PL @ Festival Open’er

