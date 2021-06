Como bien se sabe, Daft Punk anunció su separación en febrero de este 2021 con un video llamado Epilogue, el cual rompió el corazón de muchos de sus fans que ni siquiera pudieron verlos en vivo. Sus integrantes eran Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, y es del primero que nos enfocaremos en este texto.

Thomas Bangalter nació en 1975, en Francia, específicamente en el municipio de Suresnes, hijo de Daniel Vangarde, mejor conocido como el compositor de grandes hits de la música disco, como “Cuba”, de los Gibson Brothers de quien también fue productor, o el grupo Ottawan con el tema “D.I.S.C.O.”.

Según el periodista Julio Ruiz, Bangalter renegaba del patrimonio musical de su padre, pero eso no le impidió recibir consejos sobre cómo estaba la industria en los 90, época donde ya comenzaba sus pasos junto a Guy-Manuel, a quien conoció en la escuela y crearon Darlin’, que al tiempo se convertiría en Daft Punk.

Thomas Bangalter es mejor conocido por el dúo que formó con su amigo Homem-Christo, pero también ha integrado otros proyectos musicales como son Stardust, donde se juntó con el DJ Alan Braxe y el cantante Benjamin Diamond. La canción “Music Sounds Better With You” es un himno que todo fan debe conocer.

Igualmente formó momentáneamente un dúo con DJ Falcon, llamado Together, con los temas “So Much Love To Give” y uno homónimo. Ambos proyectos alternos los realizó bajo el sello de su disquera Roulé, la cual por cierto nunca ha visto como una disquera, sino como un lugar donde puedes ir a grabar una vez cada año o dos. “Es como un outlet, nunca he hecho planes para ella y no lo haré”, declaró en algún momento Bangalter.

Thomas también tiene material en solitario, compuesto por 4 EP’s, de los cuales Trax on da Rocks es el más conocido debido a que las canciones «Outrun», «Extra Dry» y «Turbo” aparecieron en el videojuego de carreras para Play Station 2 y el Xbox, Midnight Club II. Los otros Extended Play son Spinal Scratch, Trax on da Rocks Vol. 2 y Outrage.

Por si fuera poco, que claramente no lo es, Bangalter también ha realizado trabajos para el cine, además del soundtrack para TRON: Legacy con Datf Punk. Thomas hizo toda la música para la película Irreversible, de Gaspar Noé. Hablando del director argentino, en la cinta Climax también participó el músico francés, con el tema “Sangría” y fue el director de efectos de sonido del film Enter the Void.

Y ya entrados en el arte audiovisual, el también compositor ha estado en ese ramo de la industria, pues dirigió y coreografió un corto en donde su esposa Èloide Bouchez participó. Por cierto, lleva 22 años de casado con la reconocida actriz y tiene dos hijos, Tara-Ray y Roxan.

Por último pero no menos importante, ha producido discos y escrito canciones para diversos artistas como “Gym Tonic” de Bob Sinclair, “Embuscade” de Phoenix, donde toca su ex compañero de Darlin’, Laurent Brancowitz, y el álbum Everything Now de Arcade Fire, en donde también escribió la canción que da nombre al material.

Actualmente, Thomas Bangalter ha informado que creará un nuevo sello discográfico y comenzará a utilizar el alias Roullette para publicar de forma anónima (ya no tanto) su propio material, con el firme deseo de recuperar el valor a la música underground.

“Es realmente interesante cómo una mirada a la carrera de un músico y productor nos puede llevar a diferentes géneros, estilos y lugares, donde siempre se pueden romper las barreras entre ellos y, en algún punto del largo camino, reinventarse a sí mismo e inventar cosas al mismo tiempo”. Thomas Bangalter