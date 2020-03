La primera b:oost Sessions del 2020, se alista para inundar con ola de R&B y Acid Jazz a la CDMX de la mano del virtuoso bajista THUNDERCAT, este 24 de Mayo en el Plaza Condesa.

b:oost Sessions en asociación con Eco Live es el nombre de la serie de conciertos que celebra al máximo la música, uno de los pilares más importantes para b:oost. Por esta razón, se ha invitado a Thundercat, prodigioso bajista californiano, a desatar su poder en la Ciudad de México en una envolvente fusión de ritmos.

It is what it is es el material discográfico con el que se presentará por primera vez en México, y el cual será lanzado en Abril próximo. El álbum es producido por su amigo, el DJ e instrumentalista, Flying Lotus, y editado por el sello Brainfeeder.

Proveniente de una familia de músicos profesionales, Thundercat ha participado con artistas como Wiz Khalifa, Pharrell Williams, Snoop Dogg y Erykah Badu. Además fue elegido para trabajar en lo que se convirtió en una de las obras de arte más importantes lanzadas en esta década: To Pimp A Butterfly de Kendrick Lamar.

Thundercat es todo menos convencional, un músico que en cada álbum prueba su poder. Durante sus conciertos, este gran músico comparte su visión del jazz de una forma auténtica y desafiante, así que no te lo puedes perder.

Costo de boletos:

General $550

Palco $650

Balcón $750

Boletos disponibles a partir del Viernes 10 de Marzo a las 12:00 pm a través del sistema

