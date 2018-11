ESCUCHA A LA COLABORACIÓN DE THUNDERCAT, FLYING LOTUS Y BADBADNOTGOOD EN ESTA CANCIÓN

“King of the Hill” aparece en la nueva compilación de Brainfeeder

Thundercat, Flying Lotus y BADBADNOTGOOD han compartido una nueva canción de colaboración llamada “King of the Hill”. Escucha la canción producida por FlyLo a continuación. “King of the Hill” está programado para aparecer en Brainfeeder X, el set de caja del décimo aniversario de la etiqueta que sale mañana, 16 de noviembre. La compilación de 36 pistas también incluye pistas de Teebs, Lapalux, TOKiMONSTA, Georgia Anne Muldrow, entre otros.

El último álbum de Thundercat, Drunk de 2017. El IV de BBNG se lanzó en 2016. El último LP de FlyLo, You’re Dead!, fue lanzado en 2014.

