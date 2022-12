Thundercat será parte del primer aniversario de House of Vans Mx

House of Vans está tirando la casa por la ventana para la celebración de su primer aniversario. Por la noche se anunció la participación de Thundercat, creando revuelo entre los medios locales. No podemos esperar para que sea sábado 17 de diciembre y disfrutar de este músico en vivo, en uno de los recintos más íntimos que existen en la Ciudad.

Si quieres ser parte de esta celebración recuerda seguir a House Of Vans en sus redes sociales y estar al pendiente del día en que se abre el registro. Consigue tu registro en la página oficial de House Of Vans . Para seguir todas las actividades y actualizaciones dentro de House Of Vans síguelos en sus redes sociales y entérate de las sorpresas que la casa tendrá para ti. Recuerda que HOV CDMX está abierto a todo público y sus actividades son gratuitas registrándote.

Y como estamos a pocos días de este evento, a continuación te dejamos un top con sus algunas de sus sesiones en vivo y presentaciones para que te prepares con toda la actitud y te las sepas todas este sábado 17 de diciembre en HOV MX.

