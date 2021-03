Sin lugar a dudas, Tik Tok se ha coronado como una de las plataformas digitales favoritas en la vida virtual contemporánea. Ello se debe a su sencillo e intuitivo sistema que permite crear, editar y difundir videos cortos sobre una multiplicidad de temas impensable. Surgida en 2016, la app es mayormente estimada entre la generación centennial (aquellos nacidos después de 1996), quienes han propulsado a la estratosfera el éxito de la polémica compañía china.

Hasta 2020, Tik Tok contaba con aproximadamente 800 millones de usuarios activos a nivel mundial, y pese a las restricciones que ha sufrido en algunos países tras ciertas motivaciones políticas (India, Rusia, Pakistán), la curva de crecimiento del negocio parece no descender.

Por supuesto, muchas personas de generaciones anteriores a los centennials podrán no sentirse identificados con el contenido del servicio, que a menudo se enfoca en retos virales, coreografías, lip syncs y ediciones sorprendentes. Sin embargo, eso no quiere decir que Tik Tok no tenga qué ofrecer para las audiencias con otros intereses.

Porque no todo en Tik Tok son bailes, influencers o retos; te compartimos 5 canales del HT #AprendeEnTikTok en donde podrás encontrar contenido educativo, desde historia y tecnología, pasando por física cuántica y hasta moda vanguardista.

Mateyisus

Jesús Grajeda Rosas es Maestro en Ciencias y profesor del Tecnológico de Monterrey. Es también la mente maestra detrás de @mateyisus, cuenta en Tik Tok que ofrece a sus más de 600 mil seguidores asesorías en una de las materias más engorrosas para los estudiantes: Matemáticas.

«Introducción a las ecuaciones», «Suma de fracciones con diferente denominador», «Método de Igualación» y «Volumen de un cono», son algunos de los temas que enseña el profesor Grajeda a través de Internet. También tiene un canal en YouTube, Matemáticas con Grajeda, que ofrece explicaciones más profundas.

Pregúntale al Biólogo

Dulce Belem Díaz Mera, alumna de la Licenciatura en Biología del Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías (ICBI) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); está detrás de @preguntalealbiologo, cuenta dedicada a la divulgación científica para la educación ambiental.

A través de videos, memes e infografías, Dulce instruye a sus casi 635 mil seguidores sobre temas tan diversos como la relación de las tortugas y el cambio climático; reconocer cuáles arañas son peligrosas y cuáles no; cómo es que cambian de color los camaleones, entre muchas cosas más.

Lomitos Científicos

¿Qué mejor manera de aprender sobre ciencia que siendo instruido por adorables perritos? Karen Mejía es @lomitoscientificos, cuenta de Tik Tok también enfocada en la divulgación científica.

Además de compartir valiosa información que va desde astronomía hasta virología; el perfil ofrece numerosos experimentos que demuestran la densidad de un objeto o la carga negativa y positiva de ciertos elementos.

Ivy Ottos Bisuteria

Sin lugar a dudas, la bisutería y el alambrismo son dos artes manuales que requieren de extrema paciencia y conocimiento. Ivy Ottos comparte todo lo que sabe al respecto con sus más de 200 mil seguidores en Tik Tok. Ahí, enseña cómo hacer aretes, tocados de novia y pulseras. Además, comparte qué instrumentos debe de tener un artesano como ella y cuál es el precio justo para ofertar sus productos.

También tiene una tienda virtual en donde vende todas sus creaciones.

Rorro Echavez

Porque el conocimiento no solo se limite al eje académico; @rorroechavez te comparte a través de Tik Tok tips y consejos para fomentar una salud mental y emocional provechosa.

«¿Te da miedo fracasar?»; «Así puedes dejar hábitos tóxicos» y «Consejos para fortalecer tus relaciones», son algunos de los temas que el tiktoker expone y debate con sus casi 210 mil seguidores.