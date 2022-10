Tim Burton no volverá a trabajar con Disney tras sufrir el rodaje de Dumbo

Tim Burton ha sido tajante, no volverá a trabajar con Disney en lo que le resta de vida. Esto lo decidió una vez que terminó de filmar el live-action del clásico animado, Dumbo.

«Me di cuenta de que yo era Dumbo, que estaba trabajando en este gran circo horrible y que necesitaba escapar. A cierto nivel, esa película es bastante autobiográfica»

El director reveló a Deadline que durante el rodaje de esta cinta, realizado en el 2019, tuva una experiencia nada grata para él, ya que describe la experiencia como algo horrible, tanto que no volverá a trabajar con la empresa creada por Walt Disney.

Incluso llegó a criticar cómo es que la empresa donde Mickey Mouse es el rey, ha ido cambiando a lo largo de los años y de forma muy negativa, tanto que otra razón de Burton para no volver a trabajar con Disney, es que ya no tiene algo que aportar a la nueva etapa donde se encuentra la empresa.

«Se ha vuelto muy homogéneo, muy consolidado. Hay menos espacio para diferentes tipos de cosas. Yo solo puedo lidiar con un universo, no con un multiverso»,

Cabe resaltar que Tim Burtón trabajó durante mucho tiempo con Disney,pues en sus inicios fue aprendiz de animación, para luego irse consolidando con los proyctos de The Nightmare Before Christmas y años después, con Alice in Wonderland, así cómo su secuela, Frankenweenie y, claro está, Dumbo.

Sobre esta última cinta, hay que destacar que se generaron bastantes expectativas antes de su estreno, aunque conforme el público y los críticos fueron viendo la película, todas se cayeron y ha sido calificada negativamente, caso parecido a cuando dirigió el Live Action de Alicia en el país de las maravillas.

Burton recientemente recibió el premio Prix Lumière en el Festival Lumière de Lyon, en Francia, y actualmente se encuentra de lleno en la serie Wednesday, la cual narrará las historias de la hija de la Familia Adams durante su estancia en la Academia Nervermore. Dicho proyecto original de Netflix, llegará el próximo 23 de noviembre al catálogo de la plataforma, y se espera que el director pueda imprimir su visión gótica durante toda la emisión.