El mítico músico será encarnado por el actor francés en una «biopic» que abordará la vida del ícono del folk hasta convertirse en estrella del rock.

Bob Dylan será interpretado por el actor franco estadounidense, Timothée Chalamet en una película dirigida por James Mangold.

La producción de la cinta estará a cargo de Jeff Rosen, quien se desempeñó como manager de Dylan, así como Bob Bookman, Alan Gasmer, Peter Jaysen, Fred Berger, etc.

Mangold escribirá el guión de la película a partir del guión de Jay Cocks (Gansters de Nueva York) y con el libro Dylan Goes Electric! Newsport, Seeger, Dylan, and the Night that Split the Sixties de Elijah Wald.

Este proyecto se centra en la polémica transición de Dylan a mediados de los sesenta, cuando pasó de ser un ícono del folk a estrella del rock.

Aún no se ha confirmado el título de la cinta de ficción; en Hollywood se refieren a ella como Going Electric, en alusión a la transformación de cantautor acústico a rockero.

Un cambio que fue muy influyente pero también muy criticado en la escena musical ya ha sido mostrado en la pantalla bajo el nombre de No Direction Home: Bob Dylan, documental de 2005 por Martin Scorsese.

No es la primera vez que Mangold explota las biopics sobre músicos, ya que en 2005 estrenó En la cuerda floja; una película sobre el legendario Johnny Cash y su esposa June Carter, protagonizada por Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon.

En lo que respecta a Timothée Chalamet, es un talentoso joven con mucha proyección en Hollywood.

En 2017 se ganó la admiración del público por Call Me by Your Name, lo que le dió una nominación en los premios de la Academia.

Ha resaltado en otras cintas como Lady bird, en la última versión de Mujercitas y Día de Lluvia en Nueva York.

