Tiny Desk 31 Minutos: Detalles imperdibles y curiosos

El noticiero más bizarro y querido de Latinoamérica, 31 Minutos, acaba de hacer historia. El elenco chileno de títeres, liderado por Tulio Triviño y el talentoso equipo musical detrás de Juan Carlos Bodoque, debutó en el prestigioso formato Tiny Desk Concert de NPR Music, transformando la oficina de Washington D.C. en un set improvisado lleno de humor, crítica y rock disfrazado de canción infantil.

La presentación de 31 Minutos se estrenó este lunes 6 de octubre y se enmarca en el ciclo especial de NPR, “El Tiny Takeover”, creado para dar visibilidad a la música latina de la talla de Ana Tijoux y Mon Laferte. La participación de los títeres marca un hito: son solo el tercer grupo de personajes no humanos en protagonizar una sesión, siguiendo los pasos de Plaza Sésamo (Sesame Street) y los Fraggle Rock.

El show, que se estrenó el lunes 6 de octubre, desmiente cualquier idea de improvisación. Aunque el Tiny Desk emula un set casual, la presentación de los títeres en las oficinas de Washington D.C. fue el resultado de un trabajo meticuloso que se extendió por un mes entero. Guiones, escenografía, ensayos musicales y el detallado ajuste técnico fueron parte del rigor que el equipo invirtió para grabar el episodio, asegurando que la magia de Titirilquén no se perdiera al cruzar la frontera.

El show no fue solo un concierto; fue un espectáculo completo de más de 20 minutos que encapsula el espíritu subversivo del programa chileno. Desde la aparición de Tulio Triviño, anunciando con su humor característico que sus visas de trabajo expirarían justo al terminar el show, hasta las intervenciones de Juan Carlos Bodoque, la sesión fue un despliegue de creatividad y oficio que ha sido pulido durante 23 años de trayectoria.

Conscientes de que los títeres eran las verdaderas estrellas, los músicos que los acompañaban usaron un ingenioso truco visual: camisas con el fondo exacto del Tiny Desk impreso sobre ellas. Este detalle, que hacía que los instrumentistas se «fundieran» con el entorno de la oficina, permitió que la atención del espectador se centrara sin distracciones en las marionetas de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y el resto del elenco.

El setlist acústico fue una dosis concentrada de clásicos, pero demostró que el equipo tiene un humor tan agudo como su música. La banda en vivo interpretó siete canciones, dejando joyas para los fans.

“Mi Equilibrio Espiritual” “Bailan sin Cesar” “Objeción Denegada” “Calurosa Navidad” “Mi Muñeca me Habló” “Arwrarwrirwrarwro” “Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)”

El momento cumbre llegó con la interpretación de «Objeción Denegada». La banda inició el tema con el inconfundible intro de «Better Call Saul Theme», la composición instrumental de Little Barrie popularizada por la famosa serie televisiva «Better Call Saul«. Este guiño cultural tan específico demostró que el humor de 31 Minutos sigue siendo sofisticado y dirigido a un público adulto, además de a los niños.

Un momento destacado fue la inclusión de líneas y comentarios que hacían alusión directa a la migración en Estados Unidos, un guiño de crítica social que reforzó el mensaje universal del programa: el humor absurdo no está reñido con la conciencia social.

La sesión de 31 Minutos ha sido recibida con euforia en redes sociales, reafirmando el estatus del programa como uno de los proyectos chilenos más influyentes. Al unirse a la lista de artistas latinos en este formato íntimo y acústico, los títeres de Titirilquén no solo conquistaron al público estadounidense, sino que celebraron el Mes de la Música Latina con una mezcla inconfundible de ternura, rock y desorden con propósito.

