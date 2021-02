Raymond James Stadium

Tampa Bay, Florida

Domingo 7 febrero , 2021 / 5:30 PM

Kansas City Chiefs (16-2) @ Tampa Bay Buccaneers (14-5)

Los Tampa Bay Buccaneers por primera vez en la historia de la NFL jugarán en su estadio por el Campeonato. En circunstancias normales esta sería una enorme ventaja por jugar en casa, sin embargo por la pandemia persistente habrá un número limitado de asistentes.

Se habla aproximadamente de 22,000 fans incluyendo 7,500 trabajadores de salud ya vacunados. El espectáculo de medio tiempo conocido como Pepsi Halftime Show estará a cargo del cantautor canadiense “The Weeknd” quien prometió que su presentación será un experiencia cinematográfica, considerando que invirtió cerca de 7 millones en su show de aproximadamente 15 minutos, promete el espectáculo.

Previo al Super Bowl LV, participará la cantante y actriz Miley Cyrus en un show llamado #TiktokTailgate dirigido principalmente a los trabajadores de la salud que asistirán al evento.

¿Cómo llegaron ambos equipos al Super Bowl?

Los Kansas City Chiefs semilla #1 de la AFC por tanto tuvieron una semana de descanso el fin de semana que fue la Ronda de Comodines y para el partido Divisional tuvieron la ventaja de jugar en casa contra los Cleveland Browns, en este partido en el 3er cuarto el QB de los Chiefs Patrick Mahomes se lastimó y el resto del juego lo terminó como pudo el QB sustituto Chad Henne, no fue sencillo pero al final la defensa de los Chiefs se impuso en el Cuarto cuarto y terminó el juego 22-17.

Travis Kelce y Tyreek Hill como era de esperarse estuvieron sólidos en el juego con 8 balones atrapados y cerca de 100 yardas logradas respectivamente.

En el partido por el Campeonato jugaron contra la semilla #2 los Buffalo Bills y su poderosa ofensiva guiada por Josh Allen. Mahomes en este partido aún no se encontraba completamente recuperado de sus lesiones su contusión y su pie lastimado y esto se notó ya que no tuvo tanta movilidad como en otros juegos acabo con solo unas 5 yardas.

Por su parte en favor de la defensa de los Bills lograron contener al RB de los Chiefs Clyde Edwards-Helaire permitiéndole solo 7 yardas y unos 5 acarreos. Uno pensaría que los Bills ganarían este partido, pero Mahomes se apoyó más en sus brazos que en sus piernas, por lo que con pases largos logró 325 yardas y 3 TD y nuevamente el dúo dinámico de receptores Kelce y Tyreek Hill fueron imparables logrando 118 yardas y 172 respectivamente.

La ofensiva de lo Bills no pudo hacer mucho Josh Allen estuvo bajo constante presión por parte de los Chiefs lo taclearon unas 4 veces e interceptaron un pase. En este juego nunca estuvo en duda que KC ganaría y demostraron nuevamente porqué son los actuales ganadores del Super Bowl , este partido termino 38-24 contra un equipo fuerte, los Buffalo Bills.

Por su parte Tampa Bay semilla #5 en la NFC tuvieron que jugar 3 juegos fuera de casa para tener el derecho de jugar el Super Bowl en casa. En la Ronda de Comodines, Tampa tuvo la fortuna de recibir en casa a Washington los anteriormente conocidos como “ Redskins” tenían un pobre récord 7-9 pero se lograron colar en los playoffs gracias a que ganaron la débil división NFC East.

En este juego Tampa sobrevivió el partido en el Cuarto cuarto y terminaron con un marcador 31-23 para esta victoria fue decisiva la sólida participación de Tom Brady y su RB Leonard Forunette. En la Ronda Divisional tuvieron que enfrentar los Bucs a New Orleans anteriormente ya se habían enfrentado y perdido en 2 ocasiones contra Drew Brees esta temporada.

En este partido fue impresionante la defensa de los Bucs pudieron contener a la ofensiva de los Saints le permitieron solo 20 puntos, mientras que Tom Brady y la ofensiva de Tampa sacaban ventaja en el campo gracias a 3 intercepciones que le hicieron a Drew Brees. El marcador final fue 30-20.

El Campeonato por la Conferencia AFC, fue la batalla entre “The Bays”. Tampa fue al frío Green Bay para enfrentar a Aaron Rodgers y sus Packers. Curiosamente en este duelo de QB veteranos, Brady vs Rodgers, Tampa no eran el equipo favorito. Ambos equipos tenían poco interés en correr la pelota , los Bucs corrieron la pelota 24 veces y los Packers 16 veces.

Más que la actuación de los QB de ambos equipos , este partido lo determino la actuación de las defensivas. Tom Brady lanzó 3 pases que fueron interceptados y extrañamente Aaron Rodgers que rara vez lanza pases interceptados permitió que uno de sus pases se fuera al equipo contrario.

Lo más impactante de este juego fue como la defensa de los Bucs presionaron tanto a Rodgers que lo taclearon 5 veces. Este juego lo pudieron ganar los Packers en el 4to cuarto con solo 2 minutos de juego parecía que tenían en su mano un TD ( y una conversión 2 puntos) . Pero en la 4ta y 8va. el head coach de Green Bay, Matt Lafleur optó por una decisión que le costó el juego, decidió quitarle la pelota a Rodgers y optó por un gol de campo.

Después de esto Tampa Bay ya no le regresó la pelota a GB , la ofensiva de los Bucs aseguró un 1st down y con el reloj a su favor ganaron el partido con un impresionante victoria 31-26 en la casa de Green Bay, el estadio Lambeau Field.

Algunas pistas de cómo será este Super Bowl tal vez se puedan encontrar en la Semana 12 que se enfrentaron estos dos equipos el pasado 12 de noviembre. Los Chiefs ganaron 27-24 pero este marcador es un poco engañoso ya que el juego no fue tan cerrado como parece.

En este juego en el 1er cuarto la ofensiva de KC logro 17 puntos, el WR Tyreek Hill fue imparable atrapó 2 pases de TD de 75 y 44 yardas , por su parte Tom Brady realizó 41 pases que sumaron unas 342 yardas con 3 TD y 2 intercepciones.

Otra estadística interesante de este juego fue que los Chiefs lograron más yardas corridas que los Bucs ( 87-75) , esto se debió a que Tampa tuvo que detener el juego por tierra para optar por mayores pases y estar de vuelta en el juego. El RB de Tampa Bay, Ronald Jones en el poco tiempo que participó destaco con 66 yardas.

Otro dato interesante es el tiempo de posesión del balón, KC tuvo el balón aproximadamente 77 minutos , lo Bucaners lo tuvieron 23 minutos. Ambos equipos fueron poco disciplinados hubo 18 castigos de los cuales 10 fueron de KC. Del lado defensivo ambos equipos tuvieron problemas para taclear al QB del equipo contrario solo hubo 3 tacleos en todo el juego 2 de los cuales fueron por parte de TB.

Claves para la victoria de Kansas City

En la ofensiva: Con una línea ofensiva un tanto golpeada sin el tackle izquierdo Eric Fisher, será importante que los Chiefs protejan a Patrick Mahomes para darle tiempo de posicionar sus pases profundos ya que está es una de las debilidades de la defensiva de los Bucaneros y esto lo puso en evidencia Tyreek Hill en su previo encuentro en el que logro 13 pases atrapados de los cuales 3 fueron TD y sumo un total de 269 yardas.

Sé que será difícil correr la pelota por la defensiva de Tampa ya que es la #1 en la liga en detener este tipo de juego así e que KC tendrá que mezclar un poco el juego. Espero que Travis Kelce que es el mejor TE ( tight end ) en el football sea otro favorito receptor de Mahomes ya que es un experto en cachar pases a medio campo.

Y tampoco nos podemos olvidar de Sammy Watkins aunque se perdió los playoffs por lesiones en tendones ya está entrenando esta semana y parece que estará en forma para el domingo. Esta es una excelente noticia para Patrick Mahomes y la ofensiva ya que Watkins es un excelente receptor que casi siempre guarda sus mejores jugadas para juegos importantes.

En la defensiva: No es un secreto que el QB de Tampa no tiene mucha movilidad y cuando lo presionan para realizar sus pases no es muy preciso y suelen interceptarle más de un pase.

Es definitivamente clave que el defensa de KC Frank Clark y el resto de la defensiva encuentren la forma de sacar de ritmo a la ofensiva de los Bucs, deben evitar que Tampa Bay corra la pelota y obstaculizar los pases cortos de los Bucs. Si Tyrann Mathieu y L’Jarius Sneed tienen un buen juego hay grandes posibilidades de que KC gane este juego.

Claves para la victoria de Tampa Bay:

En la ofensiva: El factor determinante para los Bucs será su línea ofensiva. Necesitan darle la protección suficiente a Tom Brady a fin de darle el tiempo que necesita para sus pases y aparte necesitan crear espacios para que los RB puedan correr la pelota con éxito.

Si son exitosos en esto, las posibilidades de que los RB Ronald Jones y Leonard Fournette logren correr la pelota y anotar puntos son muy altas, por no decir que lo más importante es que logren mantener a raya a la poderosa ofensiva de los Chiefs y tener mayor tiempo en posesión del balón.

Del lado de los receptores profundos creo que Brady buscará a su viejo compañero de juego el TE Rob Gronkowski quien dio un buen juego contra KC con 6 pases atrapados y 126 yardas.

En la defensiva: Muchos medios últimamente recalcan como el QB Tom Brady logró traer un equipo que el año pasado no figuraba en los playoffs al Super Bowl este año. Desde mi punto de vista es una lectura muy simplista creer que solo por Brady los Bucs jugarán por primera vez en la historia en su estadio un Super Bowl, lo cierto es que el motivo por el cual los Bucaneros están donde están es por la muy poco valorada defensa de Tampa Bay, ese es el motivo ¡la defensa! Es la #1 en la NFL al detener a otros equipos en su intento por correr la pelota.

Esto deriva en que los equipos contrarios opten por pases lo que provoca complicadas situaciones que aprovechan muchas veces los pass rushers Shaquil Barrett y Jason Pierre Paul.

Estos dos jugadores son una pesadilla para las líneas ofensivas intentando proteger a su QB, sin duda son los dos jugadores más importantes para Tampa Bay porque si no logran presionar a Patrick Mahomes la defensiva secundaria de los Bucs no logrará detener a los Chiefs quienes van anotar puntos a su antojo.

Reporte de Lesiones:

Kansas City : El único jugador que no estará en este juego hasta el cierre de esta edición es el tackle izquierdo Eric Fisher, será interesante ver el impacto de su ausencia en este juego. QB Patrick Mahomes por su parte está al 100% ya no tiene lesión en su dedo por lo tanto podrá escabullirse sin dificultad como acostumbra y conseguir rápidamente sus 1st downs. WR Sammy Watkins se reporta recuperado de sus lesiones pese a que estuvo inactivo toda la postemporada es un poderosa arma para la ofensiva de KC.

Tampa Bay: Parece que todos sus jugadores importantes participarán incluido el WR Antonio Brown aunque tal vez no se encuentre al 100%.

Realmente ha tenido poco impacto en la ofensiva desde que firmo con TB en esta temporada, las lesiones más importantes que tuvieron los Bucs es en la defensa con los safeties Jordan Whitehead y Antoine Winfield así como el LB Lavonte David los tres están lesionados y están practicando pero de forma limitada preparándose para el Super Bowl.

Si alguno de estos 3 no puede jugar será una pérdida significativa para la defensa ya que estos jugadores están en el 2do, 3er y 4 to lugar respectivamente de jugadores en su equipo que han conseguido más tacleadas en la temporada.

¿Podrá Tom Brady ganar su 7º Camponato en su 10º. Viaje al Super Bowl? O Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs serán el primer equipo que repite un Super Bowl desde 2003 y 2004 cuando adivinen quién lo logró si fue Tom Brady con los New England Patriots.

Creo que en este juego la clave será el equipo que tenga la posesión del balón así como el equipo que proteja mejor a su QB, no haré predicción alguna en este juego.

Si este juego es de marcador alto desde un inicio seguramente los Chiefs ganarán , si se vuelve un partido de marcador bajo, Tampa logra correr el balón efectivamente y pone mucha presión sobre Mahomes, ganarán el juego. Sea cual sea el resultado no puedo esperar a ver el Super Bowl este domingo 7, mi recomendación solo disfrútenlo. Stay safe!