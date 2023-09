Todo lo que debes saber sobre la semana 3 de la NFL

Las lesiones continúan plagando la temporada de la NFL. Parece que los lunes por la Noche hay algún tipo de maldición. Primero fue el QB de los Jets Aaron Rodgers y ahora en el lunes por la Noche de la Semana 2 se lesionó el RB Nick Chubb de los Cleveland Browns. Ambos jugadores se espera que pierdan el resto de la temporada. La Semana 2 no nos fue tan bien en los pronósticos de cobertura de puntos, solo atinamos a 6 partidos. Sin embargo partidos a ganar, nos fue mejor atinamos en esta columna 11 partidos a ganar y 5 perdidos. En cuanto a las apuestas sugeridas, nuestro récord fue 2-1 Chiefs y los Bucs ganaron, los Texans perdieron contra Indianapolis.

Mejores apuestas: 3-3

Lions -3.5

Bills -6.5

Dolphis -6.5

Jueves 21 septiembre 2023

New York Giants (1-1) vs. San Francisco (2-0) San Francisco -10.5 Los NY Giants han comenzado la temporada decepcionando. Aunque recordemos que la semana pasada lograron el mejor regreso en la historia en el 2do tiempo luego de que iban abajo 20-0 en el partido con los Cardinals, así es que no hay que subestimarlos. Loa 49ers son un equipo invicto la semana pasada vencieron a los Rams, no será fácil para New York ya que estarán sin su estrella el RB Saquon Barkley, este debería ser un partido fácil de ganar para San Francisco, pero en la NFL nunca es fácil. Los 49ers seguramente ganarán este juego pero creo que la cobertura de puntos es muy alta así es que tomare a los Giants a cobertura de puntos.

Domingo 24 septiembre 2023

Atlanta (2-0) vs. Detroit (1-1) Detroit-3.0 Los Falcons aún no han perdido ningún partidos pero lo cierto es que aún no han jugado contra buenos equipos. Los Lions sorprendieron al ganarle a los Chiefs en la Semana 1 pero decepcionaron en la semana 2 al perder en casa contra los Seahawks. En este partido los Lions son mejores defensiva y ofensivamente por lo que seguramente esta semana podrán ganar el partido y los Falcons seguramente perderán su primer partido.

Denver(0-2) vs. Miami (2-0) Miami-6.5 Broncos perdieron sus primeros 2 juegos en Denver. Las cosas no se ven mejor para los Broncos cuando ahora tiene que jugar en Miami para vencer a un equipo que no ha perdido ningún partido. Denver tienen una buena defensa pero si los Dolphins logran anotar mínimo 20 puntos ganarán este juego y seguramente cubrirán los puntos.

Indianapolis (1-1) vs. Baltimore (2-0) Baltimore -7.5 . Los Colts tienen récord 1-1 gracias a que dominaron en su juego en Houston en donde iban adelante en el marcador 28-10 desde el medio tiempo y lograron la victoria. Los Ravens van invictos después de 2 semanas en la que dieron un mejor partido la semana pasada contra los Bengals. No creo que Baltimore pueda mantener este juego cerrado así es que tomo a Baltimore para ganar y cubrir los puntos.

Carolina (0-2) vs. Seattle (1-1) Seattle – 6.0 Los Panthers tienen buena defensa , pero no podemos esperar mucho de su ofensiva, incluso en un partido como este contra la débil defensa de los Seahawks. Seattle evito 2 partidos perdidos, cuando la semana pasada en OT, le gano a los Lions, tal vez esta victoria le dará mayor motivación a Seattle ya que jugarán en casa y tendrá de su parte el apoyo de sus fanáticos, seguramente ganarán este partido y cubrirán los puntos contra un equipo más débil.

Chicago(0-2) vs Kansas City (1-1) Kansas City-12.5 Los Chiefs perdieron contra los Lions en la Semana 1 pero en la Semana 2 regresaron con una defensa sólida contra los Jaguars. La ofensiva de Kansa City ha declinado con el paso de los años es por eso que rara vez logran la cobertura de puntos en sus partidos como lo vimos la temporada pasada. Los Bears son un desastre, la defensa ha desilusionado y no han logrado demostrar que pueden correr la pelota, los Chiefs seguramente ganarán este partido pero al ser la cobertura de puntos alta seguramente la cubrirán los Bears.

Dallas ( 2-0) vs. Arizona ( 0-2 ) –Dallas 12.0 Podrían los Cowboys pedir un mejor comienzo de temporada 2-0 han anotado 70 puntos y permitido solo 10 puntos. Dallas ha dominado especialmente en la ofensiva. Ahora viajan a Arizona para enfrentar a los Cardinals que no han ganado ni un partido. Este será un partido fácil para Dallas y ganará pero ¿ por cuántos puntos? Los Cardinals no son buenos al jugar en casa, pero la pregunta es si Dallas logrará jugar bien con el calor en Arizona. ¿Podría Dallas decepcionar al no cubrir los puntos en este partido? Seguro que sí, pero creo en el talento de los Cowboys es superior , así es que opto por que Dallas gane y cubra los puntos.

Buffalo ( 1-1 ) vs. Washington ( 2-0)Buffalo-6.5. Que tal con los Commanders que llegan a este partido invictos 2-0. No nos dejemos engañar Washington enfrentará una prueba difícil al enfrentar a Buffalo, que aún tienen que agarrar su ritmo en esta temporada. Buffalo necesitará proteger su QB Josh Allen ya que la defensa de Washington ha puesto mucha presión en los QB de los equipos a los que se ha enfrentado. Simplemente la semana pasada taclearon al QB 7 veces. Creo que los Bills darán un gran juego y la suerte de los Commanders se terminará ya que llegará su primera derrota. Este partido es a ganar para los Bills y cubrir los puntos.

Tennessee (1-1) vs. Cleveland (1-1) Cleveland -3.5 Este partido es entre dos equipos muy parecidos que saben correr el balón a la ofensiva y tienen defensivas promedio. Los Browns perdieron a su RB Nick Chubb pero tienen de nuevo a Kareem Hunt para tomar su lugar. Cleveland tienen la ventaja en casa pero recordemos que vienen de una semana corta ya que jugaron el lunes por la Noche. Los Titans vienen de una victoria contra Los Chargers en OT. Podrá Tennessee seguir en su momentum, creo que pueden sorprender ganando este partido y cubriendo los puntos.

New Orleans ( 2-0) vs. Packers (1-1 ) Green Bay-2.0 Ambos equipos llegaron a esta temporada con nuevos QB . Dereck Carr no ha decepcionado y Jordan Love ha tenido buenos y malos partidos.Los Packers tiene la ventaja de jugar en casa lo que hace la diferencia entre estos dos equipos. Creo que Jordan Love tendrá éxito en su partido contra la defensiva de los Saints. Escojo a Green Bay a ganar y cubrir la poca diferencia de puntos.

Los Chargers (0-2) vs. Minnesota (0-2) Minnesota -1 Dos equipos con ofensivas explosivas no han ganado ni un partido esta temporada. Ambas defensivas han permitido demasiados puntos a sus rivales. Es complicado pensar que uno de los dos terminará esta semana con un 3-0 después de este domingo. Ambos equipos tienen QB entre los diez mejores , pero creo que Kirk Cousins es el que tiene el mejor récord a pesar de que bien sabemos que no tiene éxito en los partidos de Prime Time. Este no es un partido Prime Time pero el juego es en Minnesota así es que en este partido estoy del lado de los Vikings para ganar y cubrir los puntos.

Houston (0-2) vs. Jaguars (1-1) Jaguars -9.5 0Los Texans decepcionaron al perder contra los débiles Colts en casa.Houston tiene nuevamente un partido divisional contra los Jaguars que son un muy buen equipo. Jacksonville decepciono la semana pasada en casa en su partido contra los Chiefs tuvieron problema en la ofensiva y solo anotaron 9 puntos. Creo que Jacksonville estará de regreso al vencer a los Texans esta semana y cubrir lo puntos.

New England (0-2) vs. New York Jets (1-1). New England -3.0 Los Patriots empezaron la temporada 0-2 esto no sucedía desde 2001. Considerando que sus dos primero juegos fueron contra dos equipos muy buenos no sorprende. Los Jets por su parte vienen de perder contra Dallas ya que su ofensiva no pudo con la defensa de Dallas, los Jets por otro lado tienen buena defensa así es que este partido seguramente será de marcador bajo.

La pregunta de nuevo es si veremos al Zach Wilson del lunes por la Noche en la Semana 1 que le gano a los Bills o al Zach Wilson que no pudo la semana pasada contra Dallas. Por otra parte el entrenador Bill Belichick , es un genio cuando tiene que jugar contar QB promedio. Este juego será tendrá un marcador cerrado, cualquiera de estos dos equipos pueden ganar , para este juego pondría mi apuesta a los Patriots por su defensa que seguro provocara intercepciones , con lo cual podrán ganar el partido y cubrir los puntos.

Pittsburgh (1-1) vs. Las Vegas ( 1-1). Las Vegas-2.5 Los Steelers probaron ser invencibles los Lunes por la Noche con su victoria contra los Browns. Es una semana corta para Pittsburgh tienen que viajar a las Vegas para jugar contra los Raiders. Vegas perdió su juego la semana pasada en Buffalo contra los Bills. Aunque pudieron cubrir los puntos a pesar de que su RB Josh Jacobs tuvo como resultado -2 yardas, se espera ante tal resultado que en este partido de una mejor actuación contra la defensa de los Steelers que nos es buena cuando el equipo oponente corre la pelota . Pittsburgh tiene que viajar a Vegas en una semana corta y Vegas tiene la ventaja de jugar en casa, por tanto apostaría a los Raiders a ganar y cubrir los puntos.

Lunes 25 de septiembre 23

Philadelphia ( 2-0) vs. Tampa Bay ( 2-0). Philadelphia -5.5 Este es un partido interesante entre dos equipos invictos. Los Eagles han ganado ambos juegos pero no han dado su máximo potencial como lo hicieron la temporada pasada. ¿Podrá Baker Mayfield llevar a su equipo a un 3-0? Mi respuestas es que no , este partido será un reto para los Bucs, ya que Philadelphia es superior ofensiva y defensivamente. Puedo ver a los Eagles ganando el partido y cubriendo los puntos.

Los Angeles Rams (1-1) vs. Cincinnati (0-2 ) Cincinnati -2.5 Este será un rematch del Super Bowl de hace dos temporadas. La historia en este partido no es Cooper Kupp ni que los Bengals estarán sin su QB Joe Burrow. Sin duda los Rams están jugando mejor fútbol que los Bengals, pero sin Burrow realmente qué tanta ofensiva tienen los Bengals sería la pregunta. ¿Pueden los Bengals comenzar la temporada 3-0? Este juego es más importante para Cincinnati sin duda intentarán vengarse de aquél Super Bowl en el que perdieron. Tomo a los Bengals para ganar y cubrir los puntos.

Récord de apuestas

Partidos a ganar : 20-12

Cobertura de puntos: 15-16-1