Todo sobre Grand Theft Auto 6 y la estafa con IA denominada «La Patrona»

Esta semana te traemos toda la información sobre Grand Theft Auto 6 l te contamos todo sobre la estafa «La Patrona» mediante inteligencia artificial l Y… te hablamos sobre los rumores del regreso de Radiohead a los escenarios. Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conéctate con nosotros. Hoy tenemos como invitado a Rodrigo Flores de Bonus Gadget.

MICRODOSIS SEMANAL

Massive Attack regresará a los escenarios con una estrategia para reducir emisiones de carbono

Tras el esfuerzo en conjunto con la asociación “Tyndal Centre For Climate Change Research” y cinco años de pausa de los escenarios, Massive Attack dará un concierto en su natal Bristol, Inglaterra el 25 de agosto de 2024. Su plan de descarbonización se desarrolla desde 2021 bajo el nombre de Act. 1.5 y se concretará con este concierto que pretende ser el primer evento de estas dimensiones que genere la menor cantidad de emisiones de carbono.

La venta de los boletos será prioritaria para personas vecinas de la región para evitar el uso de autos. Contará con energía renovable al 100% y se incentivará a aquellos que lleguen en tren. Massive Attack ha sido una banda pionera en la reducción de las emisiones de carbono en la industria musical, con este concierto refrendan su compromiso con los pasos firmes que se están dando hacia la sostenibilidad ambiental.

Roger Waters corrió a su hijo de su banda y este decidió trabajar una con tributos de Pink Floyd.

Durante una entrevista con Rolling Stone, Harry Waters, hijo de Roger Waters, recordó como pocos días antes de la navidad de 2016, su padre lo visitó en su casa para despedirlo de su banda tras 14 años de tocar juntos. Todo parece indicar que Roger buscaba darle un aire nuevo a la formación en vivo despidiendo a todos menos al tecladista Jon Carin y el guitarrista Dave Kilminster.

Pero Harry no se quedó cruzado de brazos. Recientemente, concluyó una gira con Fearless Glying Forg Brigade de Les Claypool, que tocó completo “Animals” de Pink Floyd. Además, aceptó una oferta para participar en tres shows con Brit Floyd, el tributo a Pink Floyd junto al ex cantante de fondo de la agrupación, Durga Mcbroom y el ex saxofonista Scott Page. La familiaridad con la música de Pink Floyd con Harry viene desde que él tenía dos años y su padre lo llevó al estudio a grabar la frase “mira mamá, hay un avión en el cielo” para “Goodbye Blue Sky” perteneciente al emblemático disco The Wall.

Todo sobre el regreso de Radiohead a los escenarios

El baterista de la banda, Phil Selway, declaró el viernes pasado en un stream de Crow Hill Company que, aunque Radiohead se dio un pequeño descanso a partir del último show de 2018 en Chile donde se ocuparon de sus proyectos personales, hoy día ya se encuentran listos para retomar sus lazos musicales. Sin embargo, no es la primera vez que el baterista habla de un posible reencuentro. A principios de este año, declaró que estaban en tentativa de volver y empezar a hacer cosas para estrenar el año que entra.

El último material de Radiohead fue “A Moon Shaped Poll” de 2016. De ahí, cada integrante tomó sus propios proyectos y eso ha llevado a muchos fans a sacar la conclusión de que esta reunión sea imposible ya que Thom Yorke y Jonny Greenwood están preparando el nuevo disco de The Smile próximo a lanzarse acompañado de una gira por Reino Unido y Europa.

Phil recalcó la infinita conexión que existe entre los integrantes de Radiohead. Tal como lo declaró en el live: “hay algo en particular en esa relación, tanto creativa como personalmente que en realidad no puedes encontrar en ningún otro lugar” así que solo resta esperar la confirmación o negativa de los dichos del baterista.

Björk narrará un documental sobre hongos

El álbum más reciente de Björk, «Fossora» lanzado en 2022, tiene un fuerte enfoque en los hongos y el mundo fungi, demostrando lo que para nadie es secreto: el amor y la cercanía de la cantante por los hongos. Ahora, esa pasión la llevó al mundo de la narración de documentales.

«Fungi: Web of Life» es el nombre del documental de Merlin Sheldrake, el cual es narrado por la cantante islandesa, cumpliendo así una aspiración que tenía, tal como lo expresó en su cuenta de X: “Un sueño latente que tenía durante mucho tiempo: narrar un documental sobre la naturaleza se ha hecho realidad. Y tengo suerte de que no sea cualquiera, sino que presenta al magnífico Merlin Sheldrake. Y es sobre los hongos. Espero que disfrutes esto”.

Cabe destacar que no es lo único reciente sobre su trabajo alrededor de causas ambientales. Hace un mes, lanzó «Oral» la polémica colaboración con Rosalía, cuyas regalías han sido donadas para la lucha contra la cría comercial de salmón en Islanda.

Grand Theft Auto Volumen 6 estrena trailer y nos presenta a la primera mujer protagonista

La sexta entrega de la saga Grand Theft Auto, era uno de los trailers más esperados de los últimos años. Estaba previsto para ser estrenado a las 15:00 del martes, pero se filtró en la madrugada del lunes, por lo que la compañía reaccionó rápido y decidió adelantar su publicación. El adelanto revela que el juego saldrá en 2025. El trailer ha confirmado que, por primera vez, la saga de juegos tendrá una protagonista femenina y que la ciudad en la que se desarrollará la aventura será Vice City, una representación de Miami que ya ha aparecido en anteriores entregas.

La fecha escogida para mostrar el adelanto de Grand Theft Auto 6 no es casual: el tráiler llega dos días antes de que se celebre la gala de The Game Awards en Las Vegas, los galardones más importantes del sector. Grand Theft Auto ha sido señalado desde su primer lanzamiento de ser un juego que incentiva la violencia, el machismo y la comisión de delitos. Sin embargo, sus desarrolladoras siempre han mencionado que se trata de la definición perfecta de una obra hecha exclusivamente para mayores de edad.

La novela «The Long Walk» de Stephen King será adaptada al cine

Los derechos de la novela de Stephen King de 1979, «The Long Walk«, han sido adquiridos por Lionsgate y, según nuevos informes, el proyecto se adaptará a una película dirigida por Francis Lawrence, a quien tal vez recuerden por su saga de Los Juegos del Hambre.

Anteriormente, New Line Cinema estaba desarrollando una película basada en la misma obra con André Ovredal como director, pero después de que los derechos caducaron en el verano de 2022, no se renovaron y se abandonó el trabajo del proyecto.

The Long Walk trata sobre un futuro oscuro en el que Estados Unidos disfruta de un evento de entretenimiento anual en el que 100 adolescentes deben caminar por la ruta 1 del país bajo un estricto conjunto de reglas. Si se infringe alguna regla, el infractor muere y el último niño que queda gana un gran premio.

Destruyen un mural de Banksy valuado en 1 millón de euros

El mural de Banksy donde figuraba un trabajador martillando una de las doce estrellas de la bandera de la Unión Europea estaba valuado en aproximadamente 1 millón de libras y se encontraba plasmado en el edificio Castle Amusements, en la ciudad costera de Dover, desde el año 2017. En 2019, de la noche a la mañana la obra fue cubierta por una capa de pintura blanca.

Pese a que hubo varios intentos por restaurar el valioso mural de Banksy, no se realizarón inversiones que pudieran contribuir a la recuperación de la pieza. Hace unos días, el edificio sobre el que el artista callejero plasmó su arte fue demolido en aras de regenerar el espacio público. Al tratarse de un valioso mural de Banksy, un vocero del ayuntamiento de dover dio una entrevista a la CNN donde aseguró que antes de que se autorizara la demolición se buscó y recibió un asesoramiento profesional en materia de conservación y se determinó que no era viable conservar el mural sin un costo considerable para los contribuyentes locales.

Con el método llamado “La Patrona” con uso de IA, le robaron 500 mil pesos a la actriz Consuelo Duval

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que el fraude de “La Patrona” consiste en engañar a los empleados domésticos o trabajadores de negocios. Mediante una llamada telefónica, los delincuentes, con ayuda de un herramienta para clonar la voz en inteligencia artificial, se hacen pasar por el dueño del lugar, con el objetivo de engañar al empleado. La actriz, Consuelo Duval ha sido recientemente víctima de esta nueva forma de extorsión.

Los ladrones aseguran que la persona, se encuentra en una situación de riesgo o emergencia falsa. Al convencer a los empleados, les piden que busquen dinero, joyas e, incluso, un sobre amarillo, entre sus pertenencias, para después entregarlos a los ladrones. Recordemos que en México no se ha regulado la inteligencia artificial y lamentablemente los criminales encontraron maneras de utilizar estas herramientas para cometer diversos delitos por lo que debemos tener cuidado de estas estafas telefónicas.

Una artista se conviritó en la primera mujer que se casa con un holograma

Alicia Framis, artista multidisciplinaria barcelonesa, anunció que la culminación de su performance pionera de inteligencia artificial titulado: «The Hybrid Couple» será con una ceremonia nupcial que tendrá lugar el próximo verano de 2024 en el Museo Depot Boijmans Van Beuningen de Róterdam (Países Bajos). Esta performance va sobre la relación de una humana con un holograma generado a través de inteligencia artificial que fue creado a partir de características de relaciones anteriores de la artista.

El proyecto abarca arte audiovisual y documental, investigación escultórica, dibujo, música, arquitectura, diseño de moda, colaboraciones en inteligencia artificial y holografía.Para realizarlo, la artista colabora con especialistas en tecnología de toda Europa, buscando explorar la integración de la IA en la vida diaria y el arte. La ‘boda’ entre Alicia Framis y Ailex será «un ritual único para la unión entre un humano y un avatar», según palabras de la artista.

RECOMENDACIÓN DE LA CASA

Bonus Gadget es una agrupación mexicana que fusiona estilos como el jazz y el soul con toques modernos y bastante exquisitos. Hoy, Rodrigo Flores, baterista de la agrupación, estuvo ayudando en la conducción pero vino también a hablarnos sobre este increíble proyecto. ¡No te pierdas esta emisión!