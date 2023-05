Todo sobre la segunda ronda de los NHL Playoffs

Resumen 1ª Ronda y Series de Segunda Ronda, del 2 de mayo al 16 de mayo

La primer Ronda de los playoffs ya terminó y ahora estamos de lleno en la 2da Ronda. Vimos varias sorpresas entre ellas, los ganadores de la Stanley Cup el año pasado los Colorado Avalanche y el mejor equipo en la temporada regular Carolina Hurricanes, quedaron fuera. Los equipos comodín lograron pasar hablamos de los Seattle Kraken y los Florida Panthers. De los 8 partidos de la primera Ronda destacamos que fueron muy cerrados tan solo una serie no llego hasta los 6 juegos.

¿Quiénes pasaron a la Segunda Ronda de la Conferencia Oeste? Knights, Kraken, Oilers y los Stars

Resumen 1ª Ronda Conferencia Oeste: Winnipeg Jets @ Las Vegas Knights . Antes de que comenzara esta Serie algunos analistas y expertos predecían que habría una sorpresa, yo no lo pensé así y no fue así. Es cierto que los Jets tenían mejor portero con Conor Hellebucyk , el que jugó 69 juegos en la temporada regular. Irónicamente el portero que venció a los Jets fue justo su anterior portero Laurent Brossoit que jugó con los Jets de 2018 a 2021. Los Jets ganaron el primer juego, pero sabía que los Knights al ser un equipo sólido ganarían el partido 2 y así lo hicieron los siguientes 4 juegos para quedarse con la Serie. En los 4 , Vegas ganó en puntos a los Jets 18-9. Los líderes de los Knights fueron Chandler Stevensen y William Karlsson con 4 goles cada uno.

Seattle Kraken @ Colorado Avalanche. Esta fue una Serie cerrada y de pocos puntos, el equipo visitante ganó 5 de 7 juegos. Los Kraken marcarían la pauta desde el Juego 1 en Colorado vencieron 3-1. Los Campeones de la Stanley Cup del año pasado, a pesar de que ganaron los siguientes dos juegos simplemente no lograban generar suficientes goles , a partir del juego 3 los Kraken ganaron 6-4 en Seattle. Así ganarían 3 de los últimos 4 juegos para vencer a un amplio favorito los Avlanche eliminados de la 2da ronda de los playoffs. Seattle no tuvo realmente una gran estrella en la Serie pero Oliver Bjorkstrand es un jugador destacado anotó dos veces en el juego 7.

Los Angeles Kings @ Edmonton Oilers. Buena defensa –Kings- vs. buena ofensiva – Oilers-. En el juego 1 los Oilers comenzaron ganando y sostuvieron el marcador 2-1 , hasta que faltando 17 segundos los Kinights les empataron el juego, en tiempos extra finalmente Los Angeles ganaron en el que parecería un partido en el los Oilers tendrían el control. Para el Juego 4 Los Angeles era cabeza de Serie 2-1, aquí es cuando el momentum de la Serie cambio Edmonton ganaría este partido 5-4 y empataría la Serie. Luego ganarían los juegos 5 y 6 para pasar a la Segunda Ronda. Leon Draisaitl destacó anotando 7 veces, Connor McDavid y Evander Kane también anotaron 3 goles cada uno.

Minnesota Wild @ Dallas Stars. Esta Serie se esperaba que fuera de marcador bajo y fue así excepto en el juego 2 en la que los Stars ganaron 7-3. Los Wild sorprendieron al ganar 3-2 en Dallas en el Juego 1 dejando claro que serían rival fácil. Lo que realmente hizo la diferencia en esta Serie fue la incapacidad de los Wild para anotar más goles en los últimos dos juegos solo anotaron un gol. Roope Hintz fue la estrella de los Stars con 5 goles en la Serie y Tyler Seguin con 4.

¿Quiénes pasaron a la Segunda Ronda en la Conferencia Este? Hurricanes, Devils, Maple Leafs y Panthers

Resumen 1ª Ronda Conferencia Este. New York Islanders @ Carolina Hurricanes. Los Islanders, quizá merecían algo más en esta Serie. En el primer juego apenas si gano Carolina 2-1 gracias a dos goles en powerplay. En el juego 2 en tiempo extra, en casa ganaron 4-3 los Hurricanes en parte gracias a los referees le dieron 6 powerplay a Carolina a los Islanders ninguno, en el juego 3 los Islanders ganaron 5-1 y el juego 4 fue el decisivo los Hurricanes jugaron su mejor partido de los playoffs 5-2 , se pusieron arriba en la Serie 3-1. Carolina termino esta serie en 6 juegos, 4 fueron decididos por 1 gol. Realmente aquí lo que definió la Serie fue que Carolina anotó los goles en el momento indicado de la Series. Sebastian Aho destacó con Carolina con 4 goles y el veterano Paul Stastny con 3.

New York Rangers @ New Jersey Devils. Esta Serie era una de las más emocionantes y no decepcionó. Los veteranos Rangers tomarían por sorpresa a los Devils ganando ambos juegos en New Jersey 10-2. Parecía que la Serie para los partidos de regreso en New York sería rápidamente resulta al ir 2-0 favor los Rangers pero los Devils ganaron los siguientes juegos empataron la Serie 2-2. Aquí la clave fue el portero de los Devils, Akira Schmid frustrando constantemente a los Rangers que no lograban anotarle goles esto permitió a los Devils ser líderes de Serie 3-2 de regreso al juego.

El 6to juego lo ganaron los Rangers 5-2 y fue en el 7to. Que se decidió la Serie, los Rangers a pesar de tener 3 oportunidades de powerplay no lo aprovecharon , hasta el 2do periodo y con powerplay a su favor siguieron sin anotar de hecho el que anotó fue Michael McLeod de los Devils abriendo el marcador 1-0 . El portero de los Devils fue la estrella neutralizo a la ofensiva de New York y el juego terminó 4-0 eliminando a los Rangers.

Tampa Bay Lightning @ Toronto Maple Leafs. Esta Serie fue como se esperaba de marcador alto , en los primeros 4 juegos combinaron mínimo ambos equipos 7 goles, a partir del quinto juego ya fueron menos los goles, de hecho en el juego 6 que le dio la victoria a Toronto el marcador fue 2-1. Los Leafs fueron mejor equipo como visitantes que en casa. Las estrellas de Toronto fueron Austin Matthews con 5 goles, el defensa Morgan Reilly con 3 goles.

Florida Panthers @ Boston Bruins. La temporada de los Bruins fue increíble de hecho rompieron varios récords en la temporada. Pero el éxito se mide en cómo te va en los playoffs y si bien las cosas comenzaron bien para Boston ya que el primer partido lo ganaron 3-1. En el juego 2 los Panthers con un marcador 6-3 demostraron como visitantes demostraron que tenían con que ganar la Serie. Los Bruins ganaron los siguientes dos juegos y se pusieron arriba 3-1. Parecía que en el juego 5 los Bruins cerrarían la Serie y su pase a la siguiente ronda pero los Panthers tenían otros planes, gracias a su portero Sergei Bobrovsky con 44 goles parados lograron ganar este juego y pasar al juego 6 que tendría el marcador más alto de la Serie, Florida forzó a un juego 7 gano 7-5.

¿Y cómo van la Series de la 2da Ronda? Del 2 de mayo al 16 de mayo.

Conferencia Este

Florida Panthers vs Toronto Maple Leafs – comenzó el 2 de mayo –

Los Leafs lograron vencer a Tampa Bay en la 1er ronda , la pregunta es si tendrán los necesario para ir por los Panthers. En temporada regular Toronto gano 3 de 4 juegos a los Panthers dos de esos juegos se decidieron en tiempos extra así es que fueron juegos cerrados. Florida está jugando un Serie muy física y ruda contra Toronto, algo que los Leafs no manejan muy bien. La clave para los Panthers será alejarse de los penalties ya que son uno de los peores equipos en ese tema.

Le doy a Florida en esta Serie una ligera ventaja porque cuentan con Sergei Bobrovsky es mejor portero que Illya Samsonov. Uno u otro equipo me sorprendería que ganara esta Serie pero Florida sorprendió con su reacción a la adversidad en su serie pasada al ir abajo 3 juegos a 1 contra Boston y luego al ganar 2 juegos en tiempo extra, aquí le daría la ligera ventaja a Florida a ganar. Al cierre de esta edición Florida va a la cabeza en la Serie 3-0.

Carolina Hurricanes vs. New Jersey Devils – comenzó el 3 de mayo –

Estos dos rivales divisionales estuvieron muy cerca en los rankings durante la temporada regular. Carolina logró ser líder de su división solo por 1 punto de diferencia. Durante la temporada regular ganaron 2-2, son equipos parecidos los Devils anotaron 13 goles y los Hurricanes 12 goles en los 4 juegos que se enfrentaron. A ambos equipos les gusta jugar rápido pero no son equipos rudos o muy físico, en esta interesante mantenga el ojo en una de las estrellas juveniles de los Devils, Jack Hughes y por parte de Carolina, Sebastian Aho.

El comodín en esta Serie es el portero de los Devils, Akira Schmid. Esta es una Serie muy emocionante y será algo cerrada , probablemente esperemos que se vaya a los 7 juegos. Le doy ligera ventaja a Carolina al tener más experiencia , pero con lo cierto es que con los Devils nunca sea sabe. Al cierre de esta edición la Serie la va ganando Carolina 3-1.

Conferencia Oeste

Seattle Kraken vs Dallas Stars – comenzó el 2 de mayo –

En apenas su 2da temporada en la NHL, los Krakens no solo sorprendieron entrando a los playoffs ahora los vemos avanzando hacia la Segunda Ronda, pasando por encima de los Campeones de la temporada pasada , Colorado Avalanche en 7 juegos. Dallas por su parte eliminaron a los Wild en 6 juegos, la clave del éxito de ambos equipos es su juego defensivo ambos juegan partidos con marcados bajos. No descartaría de la Serie a los Kraken pero lo cierto es que Dallas es un equipo con mayor experiencia lo cual les da ventaja también son mejores en la portería. Y no es que sea malo el portero de los Kraken ,

Phillipp Grubauer ya que tuvo una temporada destacable, pero Jake Oettinger es uno de los 3 mejore porteros, en cuanto a anotaciones Jason Robertson es un jugador destacado en los playoffs y también Joe Pavelski , por estos motivos es claro porque Dallas es el favorito aquí y quizá se vayan hasta los 6 juegos para decidir la Serie. Al cierre de esta edición la Serie va empatada 2-2.

Edmonton Oilers vs Las Vegas Knights – comenzó el 3 de mayo-

Por allá del 2015 dos jóvenes talentos los escogieron en el Draft, Edmonton a Connor McDavid como primer pick y por parte de Buffalo Sabres , Jack Eichel como segundo pick. Desde entonces a Eichel lo pasaron de Buffalo a Las Vegas. Esta será la primera ocasión que dos súper estrellas jugarán entre sí en playoffs. Ambos equipos vienen muy fuertes si vemos sus últimos partidos previos a esta 2da Ronda, los Oilers ganando 3 juegos seguidos y los Knights 4 seguidos. Durante la temporada regular Edmonton tuvo éxito contra los Knights ganó 3 de 4 juegos.

Los Oilers tiene un excelente powerplay , esto es un problema para Vegas ya que no les va bien en los penalties. A los Jets les permitieron 5 goles en 12 oportunidades de powerplay. Si los Knights quieren ganar la Serie deben evitar los penalties ante una poderosa ofensiva como los Oilers. Leon Draisaitl tuvo un excelente inicio de playoffs anotando 7 goles y Edmonton por su parte buscará hacer más goles con Evander Kane y Zach Hyman. Los Knights son un equipo que tienen más profundidad pero los Oilers tienen más talento. Edmonton debería ganar esta Serie en 6 o 7 juego. Al corte de esta edición Vegas encabeza la Serie 2-1.