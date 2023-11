Todo sobre la semana 10 de la NFL

Esta semana destaca que hay 4 juegos poco atractivos en Prime Time: el primero este jueves por la noche con los Panthers @Bears, el domingo por la mañana en su partido internacional Colts@Patriots, el domingo por la noche Jets@Raiders y el lunes por la noche Broncos @Bills. Por no decir que 3 de los mejores equipos de la liga tiene ahora su bye week o semana de descanso: Philadelphia eagles (8-1) , Miami Dolphins (6-3), Kansas City Chiefs (7-2), Los Angeles Rams (3-6), esto nos hace preguntar ¿Qué les pasa a la NFL al programar los partidos? Realmente una decepción para los fanáticos.

Pero no hay que decepcionarse hay partidos rescatables y uno de los mejores esta semana es el de los 49ers que viajan para enfrentarse a los Jaguars, será un juego interesante. Los Lions contra los Chargers y los Browns contra sus rivales divisionales los Ravens son partidos destacables que vale la pena ver.

En cuanto a los pronósticos, aquí en Yaconic nos fue espectacular en las predicciones en la semana 8 , en la 9 fue más complicado ya que solo logramos atinar a 8 partidos a ganar 8-6 en cuanto a cobertura de puntos solo logramos atinar a la mitad 7-7 , sin embargo en las 3 mejores apuestas sugeridas atinamos a 2 de 3.

Semana 10 Mejores Apuestas

1. 49ers -3.0

2. Bills -7.0

3. Seahawks -6.5

Estos son los pronósticos de la ¡Semana 10!

Jueves 9 de noviembre 2023

Carolina panthers (1-7) @Chicago Bears (2-7) – Bears -3.0

Este es un partido muy poco atractivo, el récord combinado de ambos e 3-14. Los Panthers vienen de perder el fin de semana pasado y también los Bears. Los Panthers tienen un récord 1-6-1 ATS en cobertura de puntos esta temporada. Los Bears estarán de nuevo sin su QB Justin Fields, pero jugarán de nuevo en casa , creo que Chicago ganará este juego pero 3.0 no creo que cubran los puntos, por lo que la cobertura será para los Panthers.

Pick: Bears a ganar y Panthers a cubrir puntos.

Domingo 12 de noviembre 2023

Partido Internacional: Frankfurt, Alemania

Indianapolis Colts (4-5) @ New England patriots (2-7) – Colts -1.5

Este juego realmente no será un juego en casa para los Patriots, es raro que los Colts si bien son favoritos no lo sean por más puntos. Indianapolis es un equipo que logra anotar puntos , New England por el contrario es deficiente en la ofensiva. Anteriormente he escogido a los Patriots a cubrir puntos como en su partido contra los Commanders y lo cierto es que decepcionan. Por lo tanto aquí la ventaja la tienen los Colts.

Pick: Colts a ganar y cubrir puntos.

Houston Texans (4-4) @ Cincinnati Bengals (5-3) – Bengals -7.0

Los Texans ganaron el fin de semana pasado contra Tampa Bay en conjunto fue un partido de 76 puntos. Los Bengals por su parte vencieron a los Buffalo Bills por un margen de 6 puntos. Los Texans están atrayendo los reflectores de la NFL ya que están jugando mejor de lo esperado con un récord .500. Este es un partido con dos buenos QB , CJ Stroud de los Texans y Joe Burrow de los Bengals. Seguramente será un partido de puntaje alto por las ofensivas de ambos equipos , creo que la defensa de Cincinnati logrará frenar a Houston a la vez ganar y cubrir puntos.

Pick : Bengals a ganar y cubrir puntos.

New Orleans Saints (5-4) @ Minnesota Vikings (5-4) – Saints -3.0

Los Vikings ganaron como visitantes en Atlanta el fin de semana pasado sin su líder y mejor jugador Kirk Cousins, la pregunta es si lo podrán lograr de nuevo sin él y en contra de los Saints. New Orleans llega después de una victoria de 7 puntos contra los Bears la semana pasada. Dado que ambos equipos tienen récord idénticos y que los Vikings juegan en casa sorprende que los Saints sean favoritos. New Orleans es un equipo sólido pero no espectacular, lo que es cierto es que su defensiva puede sorprender y permitir que ganen y cubrir los puntos.

Pick: Saints a ganar y cubrir puntos.

Green bay packers (3-5) @ Pittsburgh Steelers (5-3) – Steelers -3.0

Los Steelers vienen de una victoria contra los Titans el pasado jueves , ahora tuvieron ya 10 días para preparar este partido contra un equipo débil que son los Packers. Si Green Bay ganó la semana pasada contra los Rams quienes prácticamente estuvieron sin ofensiva por la ausencia de su QB Matthew Stafford. Ahora Green Bay va a Pittsburgh dudo que logren sacar una victoria. Los Steelers seguramente terminaran esta semana con una victoria y finalizar la semana 10 con un récord 6-3, esto lo podrán lograr gracias a su ofensiva .

Pick: Steelers a ganar y cubrir puntos.

Tennessee Titans (3-5) @ Tampa Bay Buccaneers (3-5)- Bucs -1.0

La defensa de Tampa Bay destaco en su partido contra Houston le anotaron 38 puntos, ahora en casa se enfrentan a los Titans, un equipo que perdió contra Pittsburgh por muy pocos puntos. Tennessee jugo el pasado jueves por lo que tiene días extra de descanso , ambos equipos tienen los mismos récords y lo cierto para ser realistas ambos sin mucha oportunidad para verlos en los playoffs. Creo que aquí los Titans tiene la ventaja para ganar será un partido de pocos puntos , si Derrick Henry logra correr el balón como lo sabe hacer , los Titans controlarán este juego dando la victoria a su equipo.

Pick: Titans a ganar y cubrir puntos.

San Francisco 49ers (5-3) @ Jacksonville Jaguars (6-2) – 49ers -3.0

Este es quizá uno de los mejores partidos de la semana. Ambos equipos llegan de su semana de descanso y eso seguramente le caerá bien a San Francisco para componerse luego de que han perdido 3 juegos seguidos. Su entrenador Kyle Shanahan, seguramente tendrá su equipo listo para ganar a los Jaguars, lo cual no será fácil porque los Jags han jugado muy buen fútbol y han sido consistentes en la temporada. Si Jacksonville vence a los 49ers, esto enviará un mensaje claro no solo estarán en los playoffs sino que son contendientes serios para el SB. Considero que los 49ers buscarán a como dé lugar esta victoria por eso los tomaría a ganar y cubrir.

Pick : San Francisco a ganar y cubrir puntos.

Cleveland Browns (5-3) @ Baltimore Ravens (7-2) – Ravens -6.5

Estos rivales divisionales se enfrentarán en un juego con implicaciones rumbo a los playoffs, Baltimore es líder de división AFC Norte y los Browns están a tan solo 3 puntos de alcanzarlos igual que los Steelers. Ambos equipos ganaron sus partidos por mucho la semana pasada, cualquier de los dos pueden ganar y yo me iría con el que tiene la mejor defensa esos son los Browns, quizá sea un partido que se defina en el cuarto 4to.

Pick: Browns a ganar y cubrir puntos.

Atlanta Falcons (4-5) @ Arizona Cardinals (1-7) – Falcons -2.0

Atlanta viene de una decepcionante perdida en su partido contra los Vikings mientras que los Cardinals también perdieron su partido como visitantes en Cleveland 27-0. Creo que Arizona llegará mejor a este partido por fin su QB Kyler Murray estará de regreso. Parece que en las Vegas predicen también que están de regreso los Cardinals porque la diferencia de puntos es baja , tan solo de 2.0 . En este partido seguramente ganará el equipo de casa y cubrirá los puntos ganando su 2do juego de la temporada.

Pick: Cardinals a ganar y cubrir puntos.

Detroit Lions (6-2) @ Los Angeles Chargers (4-4) – Lions -3.0

Los Chargers vienen de una victoria 27-6 del lunes por la noche contra los Jets, si bien muchos nos sorprendimos con el resultado, no es para hacer tanto escándalo. Los Lions llegan a este partido más descansados, aparentemente en Vegas se impresionaron con la vctoria de los Angeles en un principio de la semana la cobertura de puntos era 1.5 ahorita ya cambio al cierre de esta edición a 3 puntos. Creo que Detroit es mejor equipo que los Chargers, su defensa esta subestimada, este juego será de muchos puntos , pero no importa que tan alto se vaya el puntaje en este juego me gustan los Lions para cubrir diferencia y ganar.

Pick: Chargers a ganar y cubrir puntos.

New York Giants (2-7) @ Dallas Cowboys (5-3) Cowboys -17.0

La mayor diferencia de puntos esta en este juego 17 puntos es enorme entre estos rivales divisionales . Es cierto que los Giants perdieron su partido pasado contra los Raiders y no solo eso también perdieron a su QB Daniel Jones quien estará fuera el resto de la temporada por su lesión. Los Cowboys vienen de perder contra sus rivales los Eagles , así es que no llegan tan bien posicionados a este juego. Creo que sin duda Dallas ganará el juego , pero en cobertura de puntos creo que es altísima por lo que lo Giants pueden cubrirla.

Pick: Dallas a ganar y Cowboys a cubrir puntos.

Washington Commanders (4-5) @ Seattle Seahawks (5-3) -Seahawks -6.5

A pesar de dejar ir uno de sus mejores jugadores en el trade deadline los Commanders fueron capaces de vencer a New England por 3 puntos. Los Seahawks mientras tanto fueron una decepción fueron a Baltimore solo para perder su partido contra los Ravens, ahora Seattle regresa a casa esta semana y buscará a como dé lugar la victoria por un TD o más y creo que lo logrará.

Pick: Seattle a ganar y cubrir puntos.

Domingo 12 de noviembre por la noche

New York Jets (4-4) @ Las Vegas Raiders (4-5) – Jets -0.5

Los Raiders han jugado mal esta temporada solo han logrado 4 triunfos incluyendo el de la semana pasada se vieron un poco más inspirados por su nuevo head coach. Fue impresionante su victoria, pero fue contra los Giants un equipo más bien débil. Esta semana se enfrentan contra unos mejores Jet si los comparamos con lo que eran la temporada pasada, si bien es cierto perdieron los Jets su partido pasado contra los Chargers son un equipo que no son fáciles de vencer. Este es un juego complicado de predecir ambos equips pueden ganar, como juegan en casa creo que los Raiders podrían sacar una victoria y que sigan con su momentum de la semana pasada, venciendo a los dos equipos de NY consecutivamente.

Pick: Raiders a ganar y cubrir puntos.

Lunes 13 de noviembre Monday Night Football MNF

Denver Broncos (3-5) @ Buffalo Bills (5-4) -Bills -7.0

Sé que los Broncos vienen de una victoria que nadie esperaba hace dos semanas contra los Chiefs sus rivales divisionales y aparte vienen de su semana de descanso. Sin embargo no creo que logren ganar este partido, si bien los Bills no están en su mejor momentos ya que no han logrado cubrir los puntos en sus últimos 5 partidos son un equipo muy superior a los Broncos. Por lo tanto recomiendo darles el beneficio de la duda a los Bills una semana más y escogerlos a cubrir puntos y a ganar.

Pick: Bills a ganar y cubrir puntos.

Récord apuestas:

Mejores apuestas cada semana: 21-6

A ganar: 91-47

Cobertura de puntos: 73-61-3