Terminó la Semana 1 y los Tampa Bay Bucs ganadores del Super Bowl ganaron en un partido muy cerrado a los Dallas Cowboys. La Semana 2 viene con partidos más interesantes en particular los Kansas City Chiefs viajando a Baltimore para enfrentar a los Ravens.

Sorpresas de la Semana 1: los Cincinnati Bengals que vencieron a los Minnesota Vikings y los Arizona Cardinals que vencieron con un resultado impresionante a los Tennessee Titans.

Decepciones de la semana 1: Buffalo Bills e Indianapolis perdieron en casa su primer partido. La Semana 1 es extremadamente complicada de predecir porque realmente los juegos de pretemporada son engañosos por lo regular juegan los backups y los rookies.

Jueves en la noche, 16 de septiembre 2021

New York Giants (0-1) @ Washington Football Team (0-1) – Washington 4.0

A ganar: Washington / Cobertura de Puntos: Giants

Ambos equipos perdieron en la semana 1. Washington Football Team es el mejor en este encuentro pero su jugador estrella el QB Ryan Fitzpatrick no jugó por una lesión por lo cual la ofensiva batallo este jueves por la noche en anotar puntos. Es un juego inter-divisional por lo que ambos equipos se conocen bien. El marcador final quedó como esperÁbamos , los Giants cubrieron los puntos y Washington por un gol de campo que ser repitió por culpa de un jugador de los Giants, de último segundo ganó. 30-29

Juegos del domingo 19 de septiembre 2021

Denver Broncos (1-0) @ Jacksonville Jaguars (0-1) – Denver 6.0

Los Broncos impactaron en la semana al vengarse de los Giants, en la semana 2 viajarán a Jacksonville para enfrentar a los Jaguars que jugaron terrible contra los Texans la semana pasada. Denver es un equipo impredescible , si escogen a Denver también lo escogería para cubrir los puntos seguramente esta línea se mover para el juego del domingo. Si escogen a los Jaguars esperaría apostar cerca al día del juego la cobertura de puntos puede moverse de 7 a 7.5. Yo opto por Denver y creo que cubrirá los puntos.

Houston Texans (1-0) @ Cleveland Browns (0-1) – Cleveland 12.5

Los Texans ganaron en su primer juego contra un equipo débil que son los Jaguars. Por su lado los Browns aunque perdieron no fueron equipo fácil para los Kansas City la semana pasada. En este partido los Browns creo que pueden sacar una victoria en casa la duda de algunos es en la cobertura de puntos ¿12.5? yo si lo creo. Creo que ganaran y cubrirán los puntos.

Buffalo Bills (0-1) @ Miami (1-0) – Buffalo 3.5

Es temprano en la temporada para poder predecir bien este partido, Miami ganó en New England pero Buffalo fue la decepción de la semana al perder en casa contra un muy buen equipo defensivo Pittsburgh Steelers. Si Miami logra vencer a su rival divisional le dará una importante ventaja en su división. Este juego no será fácil para ambos equipos , los Bills no pueden darse el lujo de 2 derrotas seguidas por lo tanto creo que pueden sacar el triunfo será un juego cerrado y creo que pueden cubrir los puntos.

LA Rams (1-0) @ Indianapolis Colts (0-1) – LA Rams 4.0

Ambos equipos tienen esperanzas en contender por el Super Bowl de la temporada. Los Colts decepcionaron en casa en su primer partido pero lo cierto es que iban contra un equipo fuerte los Seattle Seahawks. Los Rams demostraron que tiene con que luchar esta temporada en su partido contra los Chicago Bears. Ambos equipos tienen muy buenas defensas la diferencia está en sus ofensivas , la de los Rams es sin duda mejor. Tomaré a ganar a los Rams pero creo que los Colts podrán cubrir la diferencia de 4 puntos y el juego será cerrado.

San Francisco 49ers (1-0) @ Philadelphia Eagles (1-0) – San Francisco 3.5

Los 49ers y los Eagles vienen de dos victorias en la Semana 1. La clave para ambos equipos está en que su defensa se mantenga saludable. Este será un gran partido y será un juego con marcadores bajos. El hecho de que los 49 ers tengan que viajar y cruzar todo el país quizá les da algo de desventaja. Creo que si Jalen Hurts QB de los Eagles, tendrá que luchar y evitar que corran la pelota los 49ers de lo contario si quieren ganar este juego. Los Eagles pueden ganar y cubrir los puntos.

Cinncinnati Bengals (1-0) @ Chicago Bears (0-1) – chicago 3.0

Los Bengals comenzaron bien al derrotar a lo Minnesota Vikings. En la Semana 2 juegan en contra de otro equipo de la NFC Central los Chicago Bears. Los Bears las pasaron mal en su enfrentamiento contra los Rams en la semana 1 y sin duda buscaran el triunfo en esta semana en casa. Será interesante ver si la línea ofensiva de los Bengals puede proteger a su QB Joe Burrow de de la defensa de los Bears. Apostaría por Chicago a ganar su primer partido en casa y cubrir los puntos.

Vegas Raiders @ Pittsburgh Steelers – Pittsburgh 6.0

Los Steelers se lucieron en su partido contra Buffalo y Josh Allen. Los Raiders por su lado también hicieron lo suyo el lunes para la noche contra los Ravens. Dado que es una semana corta y el partido fuera de casa, creo que ganarán los Steelers y cubrirán los puntos.

New England patriots (0-1) @ New York Jets (0-1) – New England 5.0

Ambos pertencen a la división AFC y buscarán su primera victoria de la temporada, el último juego de ambos aunque lo perdieron el marcador final fue cerrada y fueron competitivos. Aquí la ventaja vendrá de parte de quien tenga el mejor entrenador, Bill Belichick es un genio en planeación del juego especialmente en la defensa. Esto no será muy bueno para el QB rookie de los Jets el QB Zach Wilson. Los Patriots también tienen su rookie QB Mac Jones que tendrá seguramente más éxito contra la defensiva de los Jets. Creo que ganará New England y cubrirá los puntos.

New Orleans Saints (1-0) @ Carolina Panthers (1-0) – 4.0

Este es otro encuentro divisional y es en Carolina. Los Panthers ganaron su partido pasado ante unos Jets débiles lo que sorprendió fue que no anotaron más puntos en la ofensiva. Los Saints por su lado humillaron a los Packers por completo. Ambos equipos optaran por correr la pelota en la ofensiva lo que hará que este juego sea de números bajos. James Winston da a los Saints esa profundidad a la pelota el problema es que no tiene los mejores receptores. Aún así creo que los Saints ganarán este juego y creo los Panthers cubrirán los puntos.

Minnesota Vikings (0-1) @ Arizona Cardinals (1-0) – Arizona 4.5

Sé que apenas empezó la temporada pero realmente los Vikings decepcionaron con los Bengals y por su parte con Arizona sucedió todo lo contrario sorprendió su desempeño contra los Titans. Creo que los Vikings mejorarán conforme avance la temporada pero ir a ese desierto caliente en Arizona será una dura prueba. Seguramente ganarán los Cardinals y cubrirán los puntos.

Atlanta Falcons (0-1) @ Tampa Bay Bucaneers (1-0) – Tampa Bay 12.5

No hay duda quien es el mejor equipo aquí, los Campeones del Super Bowl juegan en casa contra un equipo abajo del promedio los Atlanta Falcons. Juegos divisionales como estos por lo regular son de marcadores cerrados. Tampa Bay tiene mayor posibilidades de ganar , siento que la cobertura de puntos es demasiado alta , así es que seguramente los Falcons cubrirán los puntos.

Dallas Cowboys (0-1) @ LA Chargers (1-0) – LA Chargers 3.0

Este es un juego entre dos equipos que tienen también serías aspiraciones de llegar a los playoffs esta temporada. Dallas llega a Los Angeles con una potente ofensiva pero no tan buena defensiva, el QB por segundo año de los Chargers , Justin Herbert espera continuar cosechando éxitos como en la temporada pasada. Seguramente será un juego de marcadores altos. Es difícil escoger a un ganador tomaré a los no favoritos los Cowboys que creo que ganarán y podrán cubrir los puntos.

Tennessee Titans (0-1) @ Seattle Seahawks (1-0) – Seattle 6.0

Los Titans son seguramente el 2do equipo que más ha decepcionado en la semana 1 con su poco esfuerzo en casa para vencer a Arizona. Los Seahawks con su estrella Rusell Wilson irán a Indianapolis. Es un juego intrigante , dado el resultado de los Seahawks la semana pasada deberían ganar este partido sin problema, pero los Titans no son rival fácil tienen a uno de los mejores y más letaltes corredores de la liga Ryan Tannehill. Será un juego de marcadores altos los Titans pueden cubrir la diferencia de puntos y ganarle a Seattle.

Kansas City Chiefs (1-0) @ Baltimore Ravens – Kansas City 3.5

Los KC hicieron lo suyo en la semana 1 ante unos fuertes Cleveland Browns. Como lo predije la semana pasada y como fue la temporada pasada KC no cubrió los puntos. Los Ravens vienen de perder en el partido del lunes por la noche a manos de los Raiders y debo decir que en ese juego los Ravens no se vieron nada bien. Los Ravens dependen mucho en correr la pelota en la ofensiva y si no lo hacen bien con KC este juego estará terminado antes del medio tiempo. Creo que Kansas ganará y cubrirá la diferencia de puntos.

Lunes por la noche, 20 de septiembre 2021

Detroit Lions (0-1) @ Green bay Packers (0-1) – Green Bay 11.5

Ambos equipos perdieron en su primera semana, realmente no sorprendió el caso de los Lions pero el de los Packers, si fue algo inesperado quizá fue el peor juego de Green Bay en unos 10 años y no exagero. El QB Aaron Rodgers se llevó todas las críticas en todos los medios ante su pérdida contra los Saints. Ahora la pregunta es ¿podemos confiar en Green Bay en cubrir una diferencia de puntos tan grande después de una partido tan mediocre?

Mi respuesta es que ¡sí! Los motivos son , en primer lugar son un buen equipo; en segundo lugar estarán jugando en casa; en tercer lugar es Monday Night Football, donde más les vale brillar a los mejores jugadores. Por último juegan contra los Detroit Lions. Espero que regrese con fuerza GB , ganen y cubran la diferencia de puntos.

Nuestras predicciones de la semana pasada quedaron así: A ganar: 7 – 9 /Cobertura de puntos: 8-8