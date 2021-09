Creada, escrita y dirigida por Diego Luna, ‘Todo Va A Estar Bien’ (2021), es un ensayo y un examen de la noción de “matrimonio”, y cómo este concepto se ha mezclado con la idea del “amor romántico”, a lo largo de los siglos. En una secuencia animada incluida en el primer episodio, uno de los personajes principales expresa:

“El matrimonio, al institucionalizar el amor, lo mató”.

En la serie se muestran aspectos de la vida exterior de Idalia (Isabella Vázquez), la empleada doméstica, y cómo se integra en la dinámica familiar de sus «patrones». El tema de lo que realmente significa el matrimonio y la familia en 2021, en México o en cualquier otro lugar del mundo, permanece de manera fundamental.

Es especialmente interesante ver cómo Julia y Ruy intentan ocultarle detalles a Andrea, a pesar de que las cosas están a punto de estallar mientras celebran su cumpleaños, y piensan que de alguna manera ella no lo sabe. Como se nos muestra por enésima vez, los niños lo saben todo y los padres son unos pésimos embusteros.

Lo que es verdaderamente interesante de ver es cómo Ruy y Julia navegan en esta división, y cómo se aseguran de que la metralla de sus conflictos no golpee a Andrea en el proceso. Parece que no siempre tendrán éxito, lo que se asemeja bastante a lo que sucede en la vida real. El aspecto que tiene esta familia al final de la temporada, debería ser algo que nos alegrara ver no sólo en la pantalla, sino en nuestras vidas diarias.

‘Todo va a estar bien’, reescribe la vida de sus creadores, del cast, el crew e incluso los amigos de ‘La Corriente del Golfo‘ (‘LCG’), casa productora encargada de esta serie, creada en 2018 por los antiguos ejecutivos de ‘Canana Films’.

Es un momento crucial en la separación de una pareja, la de Kyzza Terraza, de Diego Luna, de Gael García, quienes se han visto en las mismas situaciones, y no sólo de ellos, ya que según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, entre 2000 y 2019, la relación divorcios-matrimonios se quintuplicó con 160 mil divorcios en 2019.

‘Todo va a estar bien’ es una serie espejo que contrasta con esa institución social, presente en gran cantidad de culturas, que establece un arcaico vínculo conyugal entre dos personas. El resultado será óptimo y esperanzador, ya que como escribió Edith Wharton en ‘La edad de la Inocencia’ (1920):

“El matrimonio es sólo una monótona asociación de intereses materiales y sociales que se mantiene por la ignorancia de una de las partes y la hipocresía de la otra”.