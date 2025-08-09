«Together for Palestine»: todo sobre el concierto benéfico organizado por Brian Eno

El legendario músico y productor Brian Eno ha anunciado el cartel completo para «Together for Palestine», un concierto benéfico de gran envergadura que se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre en el Wembley Arena de Londres. Con un aforo de 12 mil 500 personas, el evento busca recaudar fondos vitales para Choose Love. Una ONG que apoya a 23 organizaciones en Gaza que proveen alimentos, suministros médicos y asistencia humanitaria.

Cartel completo de «Together for Palestine»

El concierto es una declaración poderosa de unidad artística. El cartel cuenta con talento que une a figuras icónicas del Reino Unido con artistas palestinos de renombre. Junto a Eno, se presentarán nombres de la talla de Damon Albarn, Paloma Faith, Sampha y Jamie xx, quienes compartirán escenario con los músicos palestinos Adnan Joubran, Faraj Suleiman y Nai Barghouti. La lista de talentos se completa con Bastille, Cat Burns, Hot Chip, James Blake y muchos otros, además de contribuciones especiales de Rina Sawayama, PinkPantheress y Riz Ahmed.

Esfuerzo y el mensaje de resistencia que respalda del festival «Together for Palestine»

Brian Eno, un ferviente defensor de la causa palestina, enfatizó la urgencia de este evento en un comunicado. «Ante los horrores de Gaza, el silencio se convierte en complicidad», afirmó. «Los artistas siempre han ayudado a las sociedades a señalar la injusticia y a imaginar futuros mejores. Por eso este concierto importa. Es hora de que nos unamos, no solo para alzar nuestras voces, sino para reafirmar nuestra humanidad compartida».

El concierto es un esfuerzo colaborativo producido por Eno junto a Tracey Seaward, reconocida por su trabajo en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y Khaled Ziada, director del festival de cine de Palestina en Londres. Ziada describió el evento como un «coro de resistencia» y un lugar donde la comunidad se une para «llorar, enfurecerse y estar hombro con hombro con el pueblo palestino».

La diseñadora de escenarios Es Devlin, famosa por sus producciones para artistas como Beyoncé y Lady Gaga, estará a cargo del diseño del evento. Devlin, en colaboración con la artista palestina Malak Mattar, ha prometido que el escenario de Wembley «expresará la rica belleza de la cultura palestina», añadiendo una dimensión cultural única al concierto.

Este evento no solo busca recaudar fondos, sino también catalizar un movimiento de solidaridad. Como lo expresó el músico Damon Albarn: «El pacifismo es una acción. La paz es una acción. Vivir en paz requiere visión y compromiso… Estoy agradecido por esta oportunidad de actuar en solidaridad con el pueblo palestino». En un mundo donde las voces a favor de la paz a menudo son silenciadas, el concierto de Brian Eno podría decirse que está mostrando esperanza y acción.