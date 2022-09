Tom Hardy fue de «incógnito» a un evento de Jiu Jitsu y ganó el primer lugar

Tom Hardy es un actor único, ya que además de realizar transformaciones en su cuerpo para distintos papeles, el intérprete de Venom también es un asiduo deportistas, especialmente del arte marcial Jiu Jitsu.

Y es que el pasado sábado, el actor realizó una aparición sorpresa en un campeonato de este arte marciale, el cual terminó obteniendo el primer lugar. Hardy, de 45 años, ingresó en el Campeonato Abierto de Jiu-Jitsu Brasileño 2022, un torneo organizado por la Ultimate Martial Arts Championships en la escuela Oakgrove en Milton Keynes, y su presencia se convirtió en la sensación del evento.

Para esto, tuvo que competir con su nombre real, para pasar «desapercibido», aunque esto no fue suficiente, ya que todo mundo reúnido en el recinto, le reconoció a la primera. De acuerco a The Guardian, el actor fue agradable con todos y muy atento con sus rivales.

Pero no crean que Tom Hardy ganó la medalla de oro sólo por ser una estrella, el histrión tuvo que competir en diversos comates, incluso llegando a enfrentarse en las semifinales al veterano Danny Appleby, quien habló sobre el impacto de tener al actor frente a frente.

«Es un tipo realmente bueno. Estaba alucinando. Me dijo, ‘Sólo olvídate de que soy yo y haz lo que harías normalmente’. Es muy fuerte… No pensarías que es famoso. He participado en seis torneos y he estado en el podio en cada uno de ello. Pero él es, probablemente, el rival más duro que he tenido. Está a la altura de su papel como Bane, eso está claro».