Tom Morello, líder de Rage Against The Machine y activista político, ha expresado y solicitado apoyo a sus amigos y compañeros artistas para que un grupo de mujeres guitarristas puedan salir de Afganistán luego de la retirada del ejército estadounidense de aquel país.

A casi un mes de que el régimen talibán se hiciera con el poder en el país afgano, el caos no se hizo esperar en dicho país y desde las primeras horas de que los talibanes tomaron posesión del gobierno, miles de personas comenzaron a huir para no sufrir las vejaciones que este grupo ha causado por varios países.

Entre las personas que intentaron salir de Afganistán se encuentra el colectivo Girl With a Guitar, grupo que fue constituido por Lanny Cordola (guitarrista en House of Lords) y que se encarga de darle un enfoque musical a la formación académica a niñas y mujeres en Kabul. De hecho, dentro de esta clase existe la agrupación musical The Miraculous Love Kids.

Tom Morello, quien ha participado ocasionalmente con este colectivo femenino, hizo pública una carta donde hace énfasis para rescatar a las integrantes y poder llevarlas como refugiadas a los Estados Unidos, para evitar que pasen una vez más por las complicaciones de una guerra.

“Estas son niñas huérfanas, de la calle, que sufrieron abusos y perdieron a sus familiares en guerras pasadas. El trabajo de Lanny las ha salvado y ha demostrado que el talento existe hasta en la peor de las circunstancias. Pido a toda la comunidad de músicos, a la industria, que nos apoyen a rescatarlas”.

Y es que la escuela donde tomaban clases las féminas afganas fue destruida por ataques talibanes; de acuerdo al propio Morello, ellas viven entre los escombros y se encuentran escondidas para no ser castigadas por interpretar música occidental enseñada por un hombre occidental. Hay que recordar que los talibanes no tienen mucha empatía con los estadounidenses ni sus prácticas o música.

Girl With a Guitar está conformado por jóvenes de entre 10 y 15 años en su mayoría, aunque se tiene conocimiento de una menor de 8 años y que, al igual que alguna otra persona, no debería estar sufriendo por las atrocidades que causa la falta de democracia y el hambre de poder.

