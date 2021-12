Tom Morello se pronuncia en contra de acceso a Red Rocks con datos biométricos

Tom Morello y Kathleen Hanna se han juntado con otros artistas y organizaciones para exigir que el recinto Red Rocks deje de lado su iniciativa de utilizar datos biométricos para que estos den acceso a los eventos que se llevan a cabo en dicho venue.

Esta unión es resultado de la alternativa innovadora que la sala de conciertos en Denver Colorado busca implementar para sustituir el boleto físico o digital, ya que con los datos de la palma de la mano se podría ingresar a los conciertos.

Dicha implementación vendría por parte de Amazon, quien se ofreció a realizar la captura de las huellas dactilares. En pocas palabras, pagas, escaneas tu mano y luego te presentas el día del evento para que nuevamente pongas la palma y listo, a disfrutar. Se lee muy fácil y hasta conveniente, sin embargo, esto es un tema preocupante.

“Los escáners de la palma de la mano y demás formas biométricas de recopilación de datos, como el reconocimiento facial, son herramientas de violencia del estado»

Morello y Hanna se unieron con United We Dream y Acces Now por el posible uso indiscriminado de datos biométricos que pondrían en riesgo a las minorías, tanto residentes como a migrantes en los Estados Unidos, ya que la seguridad de esta información no está garantizada al 100%.

Esto porque durante el mes de agosto, varios grupos talibanes secuestraron datos de la población de Afganistán, ya que las fuerzas armadas de EE. UU. dejaron los equipos donde recopilaban la información de “seguridad nacional” que argumentaban los estadounidenses.

Cabe mencionar que los afganos se han convertido en un punto muy vulnerable para milicias religiosas y grupos armados para controlar aquella región asiática.

Amazon ha reconocido que la información de datos biométricos recopilados mediante aplicaciones como la utilizada por Red Rocks, no se encuentra almacenada en un ordenador en específico, si no que se sube a la nube, haciendo más probable que sufra de un ataque informático.

Esa es la mayor preocupación de Tom Morello y Kathleen Hanna, quienes se han pronunciado porque este tipo de acciones queden en el olvido, pues la información de las personas es demasiado importante como para dejarla en la nube, como sucede con bancos y otras aplicaciones de redes sociales que utilizamos a diario.