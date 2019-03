Maynard James Keenan, líder de Tool, publicó mediante su cuenta oficial de Twitter el proceso del nuevo disco. En otro tweet dejó claro que su quinto disco de estudio está casi listo.

El último álbum que lanzó Tool fue 10, 000 Days hace casi 13 años, desde entonces sus fans han esperado nueva música de la banda, es por eso que la noticia de que el álbum está más cerca que nunca nos tiene consternados.

Update- Final vocals tracked MONTHS ago. Then U.S.-UK-Euro run w #APC. If Tool all inst are tracked, long process of Mixing now. Meanwhile write/film/track w @puscifer for #puscifer2020 & troll the band FBs with wine posts. #funnyshit #whileyouwerewhiningiwasworking

— Maynard J Keenan (@mjkeenan) January 4, 2019