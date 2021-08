LAS MEJORES 5 PELÍCULAS DE MAGIA Y OCULTISMO

El ocultismo, esa parte de la historia que siempre ha estado ligada a lo que el humano desconoce, a las fuerzas sobrenaturales y de otro mundo, espiritistas o demoníacas, ligado a la magia negra por alguna extraña razón. Como todo en la humanidad, este tema no se quedó fuera del mundo del cine, las películas sobre magia y ocultismo van casi de la mano, aunque a veces se confunden.

Sí, la magia o brujería no es lo mismo que el ocultismo, pero para fines prácticos en el séptimo arte, se manejan como si fueran lo mismo, al igual que las posesiones. Pero para darte una idea, el vudú es parte del ocultismo y la premonición o prestidigitación pertenecen a la magia. Suena enredado, pero a la vez es muy simple, y con estas 5 películas entenderás mejor sobre la magia y ocultismo, las cuales pertenecen al género del terror.

The Devil’s Bride (1968)

Una cinta llena de magia, tanto la buena como la mala, un frente a frente entre los dos lados de la hechicería. Aquí tenemos un gran reparto, iniciando con Christopher Lee que en esta ocasión no será el villano, al contrario, lo veremos intentando rescatar a una joven que se ve inmersa en una secta satánica donde les lavan el cerebro para sacrificarlos en nombre de Baphomet. Un clásico dirigido por Terence Fisher.

Veneno para las Hadas (1984)

La imaginación de los niños no tiene límites, y en esta cinta mexicana lo tendremos muy presente. Tenemos a dos niñas, la que se cree una poderosa bruja y la que ante la duda y el temor, decide creerle; habrá una coincidencia que pondrá a la protagonista y al público a pensar que realmente hizo un pacto con el más allá para tener poderes y dañar a sus seres queridos. La película se narra siempre desde la perspectiva de las pequeñas estelares, manteniendo la toma a nivel de sus ojos. Ganadora de un Ariel de oro junto con una Diosa de Plata para Ana Patricia Rojo por su gran papel de villana.

Perdita Durango (1997)

Tal vez no esté plagada de magia y ocultismo, pero la sub historia de esta cinta española se apoya en el vudú y ritos de la santería caribeños para que se vea aún más salvaje esta road movie criminal. Alex de la Iglesia fue políticamente incorrecto con un Javier Bardem fuera de sí como un supuesto líder sectario y una mujer sin escrúpulos en Rosie Pérez. Incluye humor negro y es muy de acción, sin embargo, no todo el ocultismo tiene que ser llevado por la línea del terror.

El Corazón del Ángel (1987)

Qué mejor lugar para realizar una película sobre magia y ocultismo que en Nueva Orleans, hogar del vudú y la magia negra en Estados Unidos. Aquí veremos segregación racial, pues la cinta está ubicada en los años 50. Rituales y bailes perturbadores que “recrean” a los ritos originales. Un detective privado es contratado por un sacerdote vudú, entre más se inmiscuye en el caso, más involucrado personalmente estará. Alan Parker es el encargado de dirigir este trabajo donde aparecen Robert de Niro y Mickey Rourke.

Häxan: La Brujería a Través de los Tiempos (1922)

Este falso documental nos da una lección de historia entre la superstición y, obviamente, la brujería. Aunque por momentos parecen existir correlación entre el ocultismo y las enfermedades mentales, también hace una crítica a los excesos religiosos que se cometieron en el pasado con la caza de brujas. Esta cinta de magia y ocultismo está basada en el libro Malleus Maleficarum que se escribió en el Siglo XV. Joya del cine mudo que puedes ver gratis en YouTube.

