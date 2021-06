NEW ROMANTICS: LO QUE NO PUEDE FALTAR EN TU PLAYLIST

Escuchar New Romantics siempre nos pone de buenas, porque nos recuerda esos tiempos donde la música tuvo una increíble explosión que trajo al mundo icónicos temas, bandas y músicos. Este un subgénero musical dentro de la new wave británica significa glamour, elegancia, buen gusto y fiestear hasta que salga el sol.

Armamos un top muy significativo son los clásicos por excelencia que no pueden quedar fuera de tu repertorio musical. Seguramente ya los has escuchado en la radio desde hace décadas, y no los ubicabas. Te sabes la letra, el ritmo, hasta bailas sus rolas; y la verdad es que jamás pasarán de moda. Ponte tus audífonos y déjate llevar por ésta máquina del tiempo a esa bella época de New Romantics.

1985 — Members are, from left to right, John Keeble, Gary Kemp, Tony Hadley, Martin Kemp, and Steve Norman. — Image by © Fabio Nosotti/CORBIS

Culture Club

«Karma Chameleon» y «Do you really want to hurt me» son joyas que no deben dejar de soñar. La banda británica de new romantic, Culture Club fue muy popular a principios de los años 1980, liderada por Boy George. Quien se ganó las miradas y alcanzó la fama al destacarse por su estética glam y sexualmente ambigua. El súper grupo lo conforma Roy Hay (guitarra), Mike Craig (bajo) y Jon Moss (batería). El sonido de la banda se caracteriza por combinar new wave, pop y soul, con otros estilos como el reggae, calypso, salsa o country. Imposible no ubicar a este gran fenómeno musical.

Spandau Ballet

Y ahora una banda ya disuelta, pero muy presente en la pista de baile. Ellos son Spandau Ballet fue una agrupación británica, también de los años 80, pioneros del New Romantic. Al igual que sus competidores de aquella época, consiguieron el éxito en Estados Unidos, aunque de manera muy breve. Algunos de sus éxitos son: True (1983), Gold (1983), Only when You leave (1984), y Through the Barricades.

Visage

Otro súper grupo, Visage. Son representativos dentro del estilo new romantic originado a finales de la década de 1970 con el motivo inicial de proveer música para el club nocturno londinense Blitz, perteneciente a Steve Strange y Rusty Egan. En 1980 lanzaron su primera producción discográfica, que resultó ser todo un éxito de ventas y críticas gracias a una excelente composición y arreglos musicales pero sobre todo y mayormente por el sencillo Fade to Grey.

El cual es uno de los temas musicales más representativos de la escena musical new romantic, para la cual este primer álbum se transformó en una especie de banda sonora.

Ultravox

Ultravox, una famosa banda de new wave inglesa fundada en 1976 que experimentó con todo tipo de estilos musicales glam rock, proto-punk, synth pop, new romantic y música industrial. Su masiva popularidad en el continente europeo, durante la década de los 80, la llevó a ser una de las bandas más influyentes de la música electrónica.

Berlin

Berlin, la agrupación estadounidense de synthpop, se formó en California en 1979 y liderada por la vocalista Terri Nunn. Además de John Crawford, el tecladista David Diamond; su debut musical fue con el provocativo sencillo \»Sex (I\’m A…)\» del álbum Gold Pleasure Victim en 1982. Una de sus canciones más conocida a la fecha y más famosa mundialmente es «Take My Breath Away», de la banda sonora de la película Top Gun (1986), filme nominado a los premios Óscar. Dos singles más los catapultaron a la fama «The Metro» y “Masquerade” y Pleasure Victim, siendo su trabajo más exitoso.

Duran Duran

Y por último los únicos e incomparables Duran Duran. El grupo de pop británico es un verdadero ícono new romantic. Sus fuertes influencias son el new wave, el synthpop y el funk, pioneros en éstas mezclas, dándose a conocer durante los 80s. El estilo que además mostraron en sus videoclips, fue en la moda ya que eran muy glam y fashion.

