Tour de Cine Francés 2025: películas, fechas y todo sobre la 29ª edición

Los amantes del séptimo arte en México tienen una cita ineludible. La 29ª edición del Tour de Cine Francés se prepara para cautivar al público con una selección de lo mejor del cine galo. Consolidándose una vez más como el festival de cine itinerante más importante del país. Del 11 de septiembre al 15 de octubre, este esperado evento cinematográfico recorrerá más de 70 ciudades de la República Mexicana. Llevando consigo siete películas francesas inéditas que prometen deleitar a los espectadores.
Organizado por Nueva Era Films, Cinépolis, la Embajada de Francia en México y la Federación de Alianzas Francesas, el Tour de Cine Francés tiene como misión acercar el cine de autor europeo al público mexicano. A lo largo de su historia, el festival ha exhibido más de 200 películas, convirtiéndose en una tradición anual que ofrece una diversidad de géneros: desde sofisticadas comedias hasta conmovedores dramas y propuestas innovadoras.
El Cineminuto del Tour de Cine Francés
Para avivar la emoción, el festival ha lanzado oficialmente su cineminuto. Un breve pero impactante adelanto que ya se proyecta en las salas de cine de todo el país. Esta probadita audiovisual ofrece un vistazo a las historias, emociones y talento que protagonizarán la pantalla grande en esta nueva edición, funcionando como una invitación a sumergirse en la riqueza del cine francés.
El Tour de Cine Francés no solo se limita a las salas de Cinépolis; también contará con una programación especial en espacios culturales y universidades, ampliando su alcance y permitiendo que un mayor número de personas disfrute de esta fiesta cinematográfica. Con casi tres décadas de historia, el Tour se ha posicionado como un puente cultural, permitiendo al público mexicano conectar con historias universales contadas desde una perspectiva única y enriquecedora.
Selección Tour de Cine Francés 2025
- El acusado (LE FIL) . Dirigida por Daniel Auteuil con las actuaciones de Grégory Gadebois, Daniel Auteuil y Sidse Babett Knudsen (Thriller, Francia, 2024).
- Los colores del tiempo (LA VENUE DE L’AVENIR) . Dirigida por Cédric Klapisch con las actuaciones de Suzanne Lindon, Abraham Wapler y Vincent Macaigne (Comedia dramática, Francia, 2025).
- Los lazos que nos unen (L’ATTACHEMENT) . Dirigida por Carine Tardieu con las actuaciones de Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmaï y Vimala Pons (Drama, Francia, 2025).
- Un toque de amor (UNE POINTE D’AMOUR) . Dirigida por Maël Piriou con las actuaciones de Julia Piaton, Grégory Gadebois y Quentin Dolmaire (Comedia romántica, Road movie, Francia, 2025).
- Cuando llega el otoño (QUAND VIENT L’AUTOMNE) . Dirigida por François Ozon con las actuaciones de Hélène Vincent, Josiane Balasko y Ludivine Sagnier (Drama, Francia, 2024).
- La maestra Violeta (LOUISE VIOLET) . Dirigida por Éric Besnard con las actuaciones de Alexandra Lamy, Grégory Gadebois y Jérôme Kircher (Comedia dramática, Francia, 2024).
- Rodrigo enamorado (AVIÑÓN) . Dirigida por Johann Dionnet con las actuaciones de Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler y Lyes Salem (Comedia romántica, Francia, 2025).
Vic Vertigo
Redactora con 5 años de experiencia en el periodismo. Apasionada por contar historias y llevar la información más relevante a la audiencia. Comprometido con la precisión y la ética periodística.