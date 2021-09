Corría el año 2000, el cambio de milenio estaba sucediendo y David Bowie tenía listo un álbum para lanzar, Toy era el título del material pero nunca vio la luz ya que el cantante rompió relaciones con Virgin Records. Será hasta este 2021 que los fans del Duque Blanco podrán apreciar el disco, ya que vendrá incluido en el box set David Bowie 5. Brilliant Adventure (1992-2001).

De acuerdo a Rolling Stone, para entender el disco Toy, debemos remontarnos a los ensayos para el concierto que Bowie dio en 1999 para VH1 Storytellers, cuando resurgió el sencillo “Can’t Help Thinking About Me” de 1965. Tema que no había interpretado por casi 30 años y que tras unos arreglos, decidió meterla al set list de la gira europea.

Bowie tocó en Glastonbury y ahí fue cuando planeó grabar un nuevo material, mismo que serviría para sacar algunas canciones que tenía guardadas. El álbum se llamaría Toy, y traería nuevas versiones de “You’ve Got a Habit for Leaving”, “Karma Man”, “I Dig Everything”, Silly Boy Blue” y “Baby Loves That Way”. El disco se terminó de grabar en diciembre del 2000 y fue llevado a EMI/Virgin.

Sin embargo, el sello pasaba por un colapso financiero gracias a las condiciones económicas que permeaban al mundo por el fin de siglo, además de que el álbum Glitter de Mariah Carey no tuvo la recepción ni recaudación esperada. Así que los ejecutivos creyeron que un disco de Bowie, rehaciendo viejas canciones, sería el salvavidas de la empresa y lo mandaron archivar para cuando el colapso fuera inminente.

Obviamente, el reconocido Ziggy Stardust no lo tomó a bien y decidió terminar su relación con la disquera, incluso escribió un comunicado a sus seguidores explicando la situación, donde de paso, dejaba en claro que iba a centrar sus esfuerzos en el álbum Heathen.

“He tenido demasiados años de chocar cabezas con la estructura corporativa… Muchas veces no he estado de acuerdo con cómo se hacen las cosas y, como escritor de cierta proliferación, me he frustrado por lo lento y pesado que es todo».

En ese momento, David Bowie hizo su propio sello, ISO, con el que lanzó sus siguientes materiales, aunque Toy se quedó guardado hasta que en el 2011, una versión de muy baja y pésima calidad se filtró. De aquel esperado Toy, se pudieron rescatar los temas “Let Me Sleep Beside You”, “Your Turn to Drive” y “Shadow Man”, que aparecieron en el recopilatorio Nothing Has Changed.

Por ello, es de gran relevancia para los seguidores y melómanos que el box set mejor conocido como Brilliant Adventure, incluya el resto del disco Toy, además de otros títulos remasterizados como The Buddha of Suburbia o el en vivo que realizó para la BBC en junio del 2000. Brilliant Adventure llegará el próximo 26 de noviembre en varios formatos, destacando el set de 18 vinilos.