TOY STORY 4: DIVERTIDA, CONMOVEDORA, IMPERDIBLE

“Cierra los ojos y recuerda que, yo soy tu amigo fiel”, ¿recuerdas la melodía que acompaña esta frase? Estoy seguro que sí, inclusive te apuesto que no podrías siquiera terminar de escuchar la canción entera sin tener la piel chinita y traer de vuelta buenos momentos de tu infancia, así de icónica es la historia de Toy Story, la cual vuelve a la pantalla grande con su cuarta entrega y promete hacerlo por última vez, ¿estás preparado para decir: “adiós vaquero…”?

Los primeros minutos de la cinta Pixar dirigida por Josh Cooley fueron claves para mí: pude notar el impresionante trabajo de animación en cada personaje, no podía dejar de ver su ropa, el material con el que fueron creados estos juguetes, sus movimientos e inclusive la iluminación en sus cuerpos… simplemente tardé cinco minutos -tal vez más- en no ver otra cosa; esto es sin duda un gran mensaje: el tiempo siempre seguirá su curso y con el llegarán mejoras en el séptimo arte, ya no eran aquellos juguetes animados de 1995, ahora todo tiene capas y capas digitales y meticulosos diseños; simplemente por su propuesta visual Toy Story 4 merece ser vista por todas partes del mundo.

¿Te gusta percibir la composición musical en las películas? Esta es la que podría ponerte un nudo en la garganta únicamente presentando sus arreglos inspirados en la cinta de 1995, sabes que Woody (Tom Hanks) está frente a ti por su colorida y suave melodía que le caracteriza; esto es repetido con las emocionantes notas que han descrito el viaje de Buzz Lightyear (Tim Allen) a lo largo de los años, esta decisión logra reconectar el vínculo con el espectador y sus personajes aún más rápido de lo pensado (como si esto último hiciera falta).

Y como es una tradición, cada entrega tiene consigo nuevos personajes, en esta ocasión el que más llama la atención sin duda es Forky (Tony Hale), el pequeño juguete hecho con la imaginación de Bonnie (Madeleine McGraw), su escuálido aspecto y extraña personalidad le hacen gracioso por naturaleza, sin duda te sacará muchas risas a lo largo de la cinta; pero si se trata de expertos arrancando carcajadas: los afelpados Conejo (Jordan Peele) y Pollo (Keegan-Michael Key) son una pareja irreverente dueños de varios de los momentos más divertidos de toda la cinta. Ten mucho cuidado con este par.

Si vemos a Toy Story 4 desde una lejana perspectiva es sin duda una película divertida, conmovedora, imperdible… finalmente la compleja, pero fórmula al final de cuentas de esta importante franquicia de Disney Pixar no tiene fallas, ¿pero de verdad era tan necesario hacer esta cuarta entrega? No, la historia vuelve a presentar las aventuras de Woody tomando el control situación arriesgándose a cualquier cosa por salvar un juguete y por supuesto, las cosas se complican con un nuevo antagonista y es cuando Buzz funge como la caballería de respaldo, sí, aquí es exactamente lo mismo.

Claramente hay nuevos elementos los cuales funcionan, claro que sí, pero la historia es predecible, sabes perfectamente cómo terminarán las cosas, el mismo mensaje alentador y amoroso y terminarás con una lagrima recorriendo tu mejilla, sin embargo no existe ningún elemento realmente poderoso para justificar la cuarta entrega, ¿es una buena película? Lo es. ¿Es imperdible? Lo es. ¿Era de vital importancia otra película de Toy Story para contar por completo su historia? No, la tercera parte cumplió con un cierre nostálgico, reflexivo y alentador, había sido la mejor forma de terminar esta brillante saga.

Sin embargo esto último no contrarresta el excelso trabajo de animación, arreglos musicales y las actuaciones de Tom Hanks, Tim Allen y compañía; sigue siendo una producción redonda, divertida y familiar, razón suficiente para verla hasta el hartazgo con tus seres queridos, todos pasarán un gran momento. Eso sí, ¿te consideras una persona muy sensible? Entonces prepara tus pañuelos que seguramente terminarás llorando por la cálida historia que nos vuelven a contar nuestros amigos: el consentido sheriff, Woody y su fiel amigo espacial, Buzz Lightyear.

Al infinito y más allá…

