No Time to Die (Sin tiempo para morir en España) será la 25ª película de la saga James Bond y la quinta que interprete Daniel Craig. También será la última para el actor británico, que está a punto de despedirse para siempre del icónico papel. La película estará dirigida por Cary Fukunaga, después de que Danny Boyle se bajara de la dirección. La fecha prevista para el estreno oficial de la cinta escrita por Neal Purvis y Robert Wade será el 8 de abril de 2020.

El anuncio de un nuevo James Bond no debe esperarse para antes de la premiere de la última de Craig. Eso no quita que se lleve mucho tiempo especulando sobre qué actor reemplazará al londinense como el mítico Agente 007. Han sonado nombres como Idris Elba, Tom Hardy, Richard Madden, Tom Hiddleston o Benedict Cumberbatch. Son muchos los que piensan que es el turno de una mujer y Gillian Anderson tienen muchas papeletas para liderar el cambio.

Puede que Craig esté cerca de poner punto final a una etapa importantísima de su carrera profesional, pero en ningún caso se trata de una clausura en su futuro como actor. Basta con echar un vistazo a su trayectoria. Es cierto que el mayor número de nominaciones y premios se los ha llevado por su actuación en películas de James Bond, pero es difícil de olvidar su trabajo en Layer Cake, Lara Croft: Tomb Rider o Millennium: los hombres que no amaban a las mujeres.

Casino Royale (2006)

Daniel Craig se embarcó por primera vez en la aventura de interpretar al espía más famoso de la gran pantalla con Casino Royale. Pierce Brosnan había sido James Bond durante cuatro películas seguidas y ahora era el turno de darle el relevo al británico. Dirigida por Martin Campbell, empieza al principio de la carrera de Bond como Agente 007 y mientras intenta sacarse la licencia para matar. En este caso, tendrá como objetivo al terrorista financiero Le Chiffre.

Se enfrentarán en una importante partida de póquer, algo que podía imaginarse solo con el título. Se trata de una de las películas que más ha ayudado a hacer más atractivo el mundo de los casinos y desde su estreno se registró un incremento en el interés de jugar al casino en línea en España. Como no podía ser de otra forma, Casino Royale también tiene espacio para el amor. Eva Green fue la elegida para interpretar a Vesper Lynd, la chica Bond de esta entrega.

Quantum of Solace (2008)

Dos años después, llegó a los cines de todo el mundo Quantum of Solace, en esta ocasión dirigida por el alemán Marc Forster. Es considerada una secuela directa de Casino Royale, ya que la trama sigue el mismo arco narrativo. En esta película vemos a James Bond buscando vengar la muerte de Lynd. Para ello contará con la ayuda de Camille Montes, interpretada por Olga Kurylenko, que también quiere que paguen los culpables del asesinato de toda su familia.

Esta película tuvo un éxito arrollador en taquilla. Los 586 millones de dólares que consiguió amasar en taquilla a nivel mundial la situaron como la séptima con mayor recaudación de 2008, habiendo sido superada por El caballero oscuro y Mamma Mia!, entre otras. La franquicia había puesto el listón muy alto con la entrega anterior, que recibió buenísimas críticas. Aunque la acogida no fue igual, de Quantum of Solace destacaron su capacidad de dejarte sin respiración.

Skyfall (2012)

La música de las películas de James Bond siempre ha causado mucha expectación. Para Skyfall se contó nada más ni nada menos que con la voz de Adele, sin duda una de las mejores de su generación. El tema musical también titulado “Skyfall” fue premiado con el Óscar a la mejor canción original de 2013, el primero para cualquier canción Bond de la historia. A este reconocimiento se le sumaron otros, como el Globo de Oro, el Brit Award, el Grammy o el Critics’ Choice.

En Skyfall, Craig interpreta a un James Bond que deberá investigar un reciente ataque al MI6, el Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido para el que trabaja. Se trata de un plan orquestado por el antiguo agente Raoul Silva, que quiere venganza. En este filme dirigido por Sam Mendes también vemos el retorno de dos personajes importantes de la saga: Q, interpretado por Ben Whishaw, y Miss Moneypenny, interpretada por Naomie Harris.

Spectre (2015)

Mendes también dirige la cuarta película de Craig como James Bond: Spectre. En esta ocasión, el tema principal corrió a cargo de Sam Smith. Sin mayores sorpresas, “Writing’s on the Wall” también se llevó el Óscar y el Globo de Oro. No fueron tan aplaudidos otros aspectos de la película, como el guion y la propia actuación de su protagonista. Eso no impidió que el filme consiguiera recolectar 880,7 millones de dólares en todo el mundo, lo que supone casi 100 millones de beneficio.

En cuanto al argumento, esta vez el enemigo a batir por el Agente 007 es la organización criminal Spectre y su líder Ernst Stavro Blofeld, interpretado por Christoph Waltz. De nuevo, Q y Eve Moneypenny forman parte de esa trama y también vemos a Ralph Fiennes en el papel de M. Como novedad aparece Léa Seydoux como la Doctora Madeleine Swann, Dave Bautista como el Señor Hinx, Andrew Scott como Max Denbigh y Monica Bellucci como Lucia Sciarra.

El rodaje de Sin tiempo para morir empezó un año antes de la prevista fecha de estreno, aunque en un principio estaba programado para principios de diciembre de 2018. En cualquier caso, ya ha comenzado la cuenta atrás para que Daniel Craig se despida de una vez por todas de James Bond, un papel que le ha enriquecido mucho pero que seguramente ahora quiera aparcar para explorar nuevos retos. Craig también ha criticado en más de una ocasión la misoginia que encarna el personaje, algo de lo que no está particularmente orgulloso.