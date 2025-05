“Tutti Frutti: El templo del underground”; dónde se proyectará el documental

“Tutti Frutti: El templo del underground”, un documental de Laura Ponte y Alex Albert sobre uno de los lugares más emblemáticos de la escena Under de la Ciudad de México en los 80s. Donde convivieron los representantes más importantes de la cultura y la música de nuestro país. Este próximo 16 de mayo se estrena en Cineteca Nacional, Xoco y Centro de las Artes. A partir de ahí, en Filmoteca de la UNAM, Cineteca Nuevo León, La Casa del Cine, Cine Tonalá, Film Club Café y muchos más.

Se treta de un documental, al más puro estilo punk, DIY, de esos que ya casi no hay en el mundo. De acuerdo a Laura, realizar este documental no fue para nada sencillo, pues había ido al Tutti Frutti unas cuantas veces cuando apenas tenía unos 16 años. Así que lo primero que se propuso fue crear un espacio virtual donde todas aquellas personas que tenían recuerdos del lugar pudieran compartir sus vivencias y recuerdos. La música es original de Mateo Sánchez Galán (Telemat) y el trabajo de edición de Ricardo Vergara. Por otro lado, también cuentan con testimonios actuales de quienes vivieron esa época y escena. Llevando a cabo entrevistas bajo la co dirección de Alex Albert, cinefotógrafo y documentalista.

¿Dónde estaba el Tutti Frutti?

El año era 1985, el lugar antiguamente llamado Distrito Federal poco antes de ser sacudido por una tragedia de proporciones desastrosas. En este contexto con un México que aún no terminaba de recuperarse de la represión del gobierno contra la juventud. Impuesto a consecuencia de los movimientos estudiantiles del 68 y 71, que prohibía “El rock en todas sus manifestaciones”. Brisa Vásquez de 19 años y Danny Yerna de 21, ambos unos verdaderos fanáticos de la cultura punk. Quienes recién habían tenido la oportunidad de conocer la escena en Europa, empapándose de música que difícilmente podía llegar a estas latitudes. Debido a la prohibición, decidieron abrir un espacio para poder compartir esos gustos.

Así, cobijado por la clandestinidad en la parte trasera de un restaurante llamado «Apache 14» ubicado en Avenida de los 100 metros, nació el bar Tutti Frutti. Este recinto fue cuna de una escena que no encontraba lugar en otros espacios, de música que no se podía escuchar en ningún otro lado. Por ahí pasaron grupos e integrantes de bandas claves del rock mexicano como Las insólitas imágenes de Aurora, agrupación que daría lugar a Caifanes, Santa Sabina, Café Tacvba, La Maldita Vecindad, entre muchas otras. Pero además el Tutti, fue un lugar donde se gestaron y conocieron muchas otras personas que luego serían claves para la cultura en México. Desde pintores, escultores, cineastas, fotógrafos, bailarinas, actrices y hasta actores. Y por su puesto icónicos punks como Ganzo Punk, Aknezz y el Piraña.

Un lugar en el que se reunían muchas de las personas que formaron proyectos artísticos y culturales como la Quiñonera, El sindicato del terror, La pus Moderna, el Salón des Aztecas. Colectivos como los SEMEFO entre otros, que luego sentarían el camino para muchos más. Espacios como Rockotitlán, el LUCC, el foro Alicia, no podrían pensarse sin estos antecedentes.

También fue clave la investigación más en forma y los materiales de apoyo como las tesis y trabajos documentales de Andrea Gentile creadora de materiales como La neta… no hay futuro (1988) y Gregorio Rocha quien trabajó con Sarah Minter en obras como San Frenesí, (1983). También clave fueron los aportes de Pablo Gaytán, autor del documental “Década Podrida”, artista visual que ha dedicado gran parte de su labor a recopilar archivos de los movimientos urbanos en el país, de grandes fotógrafos como Alejandro Gerrero Massad, Rubén Ortiz o Pablo Ortiz Monasterio quienes por amor al Tutti donaron su obra para este documental.

Es es un desfile de íconos de la escena del arte y del Under en México: Brisa Vázquez, Danny Yerna, Pacho Paredes, Juan Carlos Jaurena Ross, Taka Fernández, Sabo Romo, Trasher Biafra, Ganso Punk, Uili Damage, Nacho Desorden, Leoncio Lara “Bon”, Gerry Rosado, Alfonso André, Pablo Valero, Poncho Figueroa, Alejando Guerrero Massad, Dobrina Cristeva, Laura Sánchez Muñohierro, Mila Ojeda, Rubén Albarrán, Edmundo Navas, Jenny Bombo y Rosa Adame.

El Tutti Frutti fue para los defeños lo que en su momento fue el CBGB era para los neoyorquinos, un lugar donde cabían todos aquellos que no encontraban lugar donde encajar. Donde se podía escuchar música que no estaba en ningún lugar, donde se gestaron los sonidos que iban eventualmente a consolidar la escena del rock nacional. Es en 2017 que Laura Ponte decide llevar a cabo este proyecto, el cual finalmente verá la luz este 16 de mayo del 2025 con su estreno en la Cineteca Nacional, 8 años después, con una pandemia en medio.