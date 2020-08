Llegamos a la esperada semana de la Semifinal del segundo torneo más importante y seguido en el fútbol soccer después del Mundial, si la Champions League. Curiosamente se disputarán entre dos equipos alemanes y dos franceses.

El primer partido de la Semifinal será el día de mañana 18 de agosto a las 14:00 pm los equipos son el RB Leipzig y el PSG, el siguiente partido será el miércoles 19 de agosto a las 14:00 pm el Lyon se enfrentará contra el Bayern.

RasenBallsport Leipzig vs PSG

El RB Leipzig equipo alemán va con paso firme y los demostró al derrotar al Atlético de Madrid, a muchos ha sorprendido que haya llegado hasta la semifinal de este torneo. Para los que nos sepan mucho de su historia es un equipo joven apenas formado en mayo de 2009, por Red Bull si la marca de bebida energéticas, de hecho su nombre original era Red Bull Leipzig pero le prohibieron usarlo, por eso el nombre Rasen Ball.

Tener una empresa de ese calibre permitió que tuviera un buen financiamiento y por eso se ganó un poco la envidia de los otros equipos y aficionados alemanes. Lo cierto es que en este equipo hay dinero y hay talento por mucho que lo critiquen de una 5ta División en 11 años llegó a la Semifinal de la UEFA.

De este equipo destacan Dayot Upamecano defensa francés de 21 años y por supuesto el director de la orquesta su entrenador Julian Nagelsmann de tan solo 33 años. Por su parte el PSG tiene como estrellas al ya conocido brasileño Neymar, al argentino Angel Di María y al francés Mbappé que estará de inicio en el partido y ya recién recuperado de una lesión en el tobillo.

Una mala noticia es que otra de sus estrellas principales su portero Keylor Navas está lesionado en el muslo y definitivamente no estará para este partido, su sustituto será Sergio Rico tiene cierta experiencia pero no ha jugado mucho últimamente.

Algunos señalan como desventaja del PSG que no han tenido tanta actividad los jugadores de este equipo francés por la cancelación de la Ligue 1, aún con esa desventaja estos jugadores son de primer nivel y con buena coordinación no habrá quien los pare. Los pronósticos están con el PSG pero no será un enemigo pequeño el RB Leipzig.

Lyon vs Bayern

El Lyon, equipo francés fundado hace 70 años, el pasado fin de semana dejo a más de uno boquiabiertos eliminó al favorito Manchester City de Pep Guardiola y anteriormente a la Juventus con todo y Cristiano Ronaldo, esto son palabras mayores no llegaron a la semifinal por casualidad y lo demostrarán el próximo miércoles con un rival muy fuerte, el Bayern.

Encabezada la plantilla por su director técnico Rudi Garcia, se han mostrado como un equipo bien coordinado y no tienen misericordia como lo demostraron con el City , con ellos no hay margen de error. Su último gran logró fue en la Europa League al llegar también a semifinales en 2016-2017.

Entre alguno de sus mejores jugadores están al ataque el holandés Memphis Depay, Karl Toko Ekambi ,en el medio campo Houssem Aouar, Bruno Guimaraes, en la defensa Leo Dubois. Veremos si Mbappé tiene razón y ya dejan de llamarle peyorativamente a los equipos franceses “Farmers League” (liga de granjeros ) esta es su oportunidad.

Sea cual sea el resultado en esta semifinal, es un hecho que da gusto que próximamente vuelva a las pantallas ya la Ligue 1 a su temporada 2020 – 2021 con equipos como el PSG y el Lyon. Por último hablar del Bayern, equipo alemán después de golear al Barcelona con 8 goles poco podemos agregar.

De la Bundesliga es el número 1 y con jugadores de la talla y experiencia de Thomas Müller, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski ,Phillippe Coutinho demostraron que van por la Champions no importa quien se ponga enfrente. Es el indiscutible favorito y desde 2012-2013 no han vuelto al podio por la famosa orejona.

La final será el próximo domingo 23 de agosto 2020 a las 14:00 pm en el Estádio do Sport Lisboa e Benfica ubicado en Lisboa, Portugal a puerta cerrada. Las apuestas corren para que la final sea Bayern vs PSG. Comenzamos una semana con fútbol de primer nivel y si es posible quedarse en casa para disfrutarlo, vienen excelentes partidos en camino.